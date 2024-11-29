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石油業金主籲川談判：委內瑞拉減無證客 美增石油進口

記者顏伶如／綜合報導
億萬富豪共和黨金主薩金特三世正在說服川普與委內瑞拉總統馬杜洛談判，減少非法移民來美，交換出口更多石油到美國。(路透)
億萬富豪共和黨金主薩金特三世正在說服川普與委內瑞拉總統馬杜洛談判，減少非法移民來美，交換出口更多石油到美國。(路透)

華爾街日報(WSJ)28日獨家報導，經常與總統當選人川普在海湖莊園(Mar-a-Lago)一起打高爾夫球的億萬富豪、共和黨金主薩金特三世(Harry Sargeant III)，正在設法說服川普跟委內瑞拉強人總統馬杜洛(Nicolas Maduro)談判的好處，可以跟委國達成協議，以減少無證移民交換更多石油

報導指出，石油產業大亨與債券投資人都向川普建議，應該揚棄第一次執政時對馬杜洛施加最大壓力的策略，改為與馬杜洛交涉。

薩金特旗下「全球石油貨站公司」(Global Oil Terminals)採購的委內瑞拉瀝青，上周運抵距離川普佛州住所僅數哩距離的棕櫚灘港(Port of Palm Beach)。這是川普第一任政府2019年初對委國石油祭出制裁以來，第一批從委內瑞拉運抵棕櫚灘港的瀝青貨運。

拜登政府上台後，對盛產石油的委內瑞拉某些石油公司核發執照，讓兩國之間的生意往來得以重啟。企業界人士目前正對川普遊說指出，可以跟馬杜洛交涉，如果委國能夠減少非法移民人數，就能對美國出口更多石油，對美國而言還有降低能源價格的好處。

報導指出，若能與馬杜洛達成協議，甚至可能出現「一石三鳥」的另一層好處：制衡美國其他兩個對手中國、俄羅斯。委內瑞拉遭到美國經濟制裁後，美國企業禁止開採或運輸委國原油，俄中兩國則在當地趁虛而入，建立地盤。

一名消息人士說，華府最近幾年對委內瑞拉實施「胡蘿蔔加大棒」(carrot-and-stick)的軟硬兼施策略，目標在於讓委國恢復民主，但現在則不應該把推動委國民主繼續當做第一優先項目。

「全球石油貨站公司」總裁、薩金特三世的兒子薩金特四世(Harry Sargeant IV)說：「高品質、低成本的委內瑞拉瀝青若能重新運到美國將對美國納稅人有利，這點無庸置疑。」他說，4萬3000桶液態瀝青貨運足以鋪設總長55哩道路，但制裁期間這些瀝青都以大幅折扣當做廉價燃油出售，等於讓中國經濟獲得補貼。

馬杜洛日前在電視談話中也釋放希望跟華府改善關係的訊息。他說，川普第一次執政時與委內瑞拉關係不好，「現在是新起點，讓我們共創雙贏」。

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