從移民到關稅 墨總統「無意關邊界」與川普說法矛盾

墨西哥移民大隊11月下旬朝美墨邊境前進，但墨總統薛恩鮑姆表示，會在境內處理移民隊伍。(歐新社)

總統當選人川普 27日與墨西哥 首位女總統薛恩鮑姆(Claudia Sheinbaum)通電話，討論移民 和毒品走私議題，這是美方對墨徵收25%關稅的理由。但雙方說法矛盾，華盛頓郵報分析，這凸顯川普準備就任之際，美國與其最大貿易夥伴間的不確定性仍存。

雙方一致同意，美墨將建立「良好關係」。但是，川普與薛恩鮑姆對移民問題的說法卻截然不同。川普在社群平台「真實社群」(Truth Social)上宣布，「墨西哥將『阻止』民眾前往我們的南部邊界，形同有效關閉邊界，即刻生效。」

然而，薛恩鮑姆稍晚回應，強調墨西哥主張搭建政府與人民的「橋梁」，無意關閉邊界。

薛恩鮑姆透過「X平台」表示，移民車隊「不會抵達墨西哥北部邊境，因為他們會在墨國境內獲得處理」。

薛恩鮑姆在28日的記者會上表示，「不會發生潛在的關稅戰。」但她沒說關稅威脅是否消退，只稱通話時沒談到這個議題。

川普在「真實社群」上寫道：「這波關稅將一直有效，直到毒品及所有非法外國人停止入侵我們國家為止。毒品方面，特別是強效類鴉片止痛劑芬太尼(fentanyl)。」

華盛頓郵報分析，美墨領袖矛盾的說法，凸顯川普準備就任之際，美國與其最大貿易夥伴之間的關係仍存在不確定性。

薛恩鮑姆27日表示，墨國政府在拜登政府的壓力下推行政策，這些政策已擾亂赴美移民趨勢。12月以來，美國邊境逮捕的無證移民人數下降約75%。

墨西哥前外交官格拉(Gabriel Guerra)表示，雙方語氣差異表明，川普並不是真的要加稅，而是為了在政治方面取勝。

格拉說：「他現在可以說他的(關稅)公報(communiqué)非常有力，是史上最好的公報，讓墨西哥迅速配合。」

但事實上，格拉解釋，薛恩鮑姆的措辭表明，她並未承諾做出任何重大改變，「只會補強我們已經在做的事」。