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丹佛市長護無證移民稱願為此坐牢 川普邊境沙皇：我願送他入監

編譯周辰陽／即時報導
準「邊境沙皇」霍曼26日在德州伊戈帕斯的一處美墨邊境設施，跟正在參加「孤星行動」的州警和國民兵交談。（美聯社）
準「邊境沙皇」霍曼26日在德州伊戈帕斯的一處美墨邊境設施，跟正在參加「孤星行動」的州警和國民兵交談。（美聯社）

候任總統川普承諾，當他重返白宮時將大量驅逐無證移民，特別是所謂的「庇護城市」，甚至不惜動用美軍，科羅拉多州丹佛市民主黨籍市長強斯頓（Mike Johnston）則誓言保護轄下的無證移民，也準備為此去坐牢，準「邊境沙皇」霍曼（Tom Homan）受訪時直言，他願意送強斯頓去坐牢。

福斯新聞和國會山莊報26日報導，強斯頓先前將川普大規模驅逐移民政策比喻為「天安門事件」翻版，誓言會動員當地警民，「駐紮在郡界」來阻止聯邦幹員。強斯頓重申，川普新政府的強硬壓力不能改變丹佛作為庇護城市地位，「這是我們的核心價值之一，我們不會向任何人出賣這些價值觀，也不會被脅迫改變它們」。

強斯頓表示，「你會遇到每一位為移民挺身而出的媽媽（比喻為天安門母親），不要招惹她們」，暗示已準備好反對川普政府動用軍隊的驅逐行動。雖然強斯頓後來撤回「天安門時刻」評論，也收回出動市警阻擋聯邦幹員驅逐移民的講法，但他相信市民將協助阻止計畫中的驅逐行動。

根據轉述，霍曼接受福斯新聞主持人漢尼提（Sean Hannity）訪問時談到了強斯頓，「他所做的，就是看看亞利桑那州訴美國案（ Arizona v. U.S.），就會發現自己正在犯法」。

霍曼接著說，「但是，聽著，我跟丹佛市長，我們同意一件事。他願意去坐牢，我願意把他送去坐牢」。

漢尼提還提問，庇護城市限制或阻止地方主管跟聯邦政府合作是否違反移民法，霍曼回答稱是，並概述川普政府的應對計畫，還稱「我感到很驚訝，竟有城市的市長說，他們不希望從他們的社區移除公安威脅」。

移民 川普 天安門

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