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川普關稅大刀最傷亞洲 美前10大進口國6個在亞洲 台灣也入列

編譯盧思綸／即時報導
候任總統川普13日出席眾議院共和黨會議。（路透）
候任總統川普13日出席眾議院共和黨會議。（路透）

候任總統川普競選開始便主打關稅戰，且最新宣布提高加拿大、墨西哥關稅至25%，對中國加徵10%關稅；美國有線電視新聞網（CNN）分析，美國2023年前十大進口國超過半數在亞洲，在新關稅戰中首當其衝，不過部分東南亞國家將因此受益。

根據CNN統計2023年前10大出口美國的亞洲國家排名，中國位列第1名，出口額達5012億美元，占中國總出口額的14.8%；居次的日本則為1451億美元，約占日本總出口額的20.2%；南韓是第3名，對美出口額達1163億美元；第4名則是越南，總額為970億美元。

而台灣也在前5名，對美出口總額為762億美元，約占我整體出口總額的17.6%。

其餘依序為印度（758億美元）、泰國（485億美元）、新加坡 （449億美元）、馬來西亞（355億美元）與印尼（232億美元）。

在2023年，美國是中國、越南、泰國、印度和日本的最大出口國，且是南韓和印尼的第二大出口國，也是馬來西亞和新加坡的第三大出口國。

另一方面，美國2023年進口國前10名中，超過半數在亞洲，依序包含中國（2）、日本（5）、南韓（6）、越南（7）、台灣（8）與印度（9）。第1名為墨西哥。

不過，川普計畫加徵中國關稅也可能使東南亞國家受益，比如美國潮鞋品牌Steve Madden在11月稍早宣布中國廠產量減半，並轉往柬埔寨、越南、墨西哥和巴西等國。

但是，美國與許多亞洲國家有貿易逆差。2024年前9個月，美國最大的貿易逆差是對中國，墨西哥第2，越南排名第3；日本和南韓也在前10名的行列。

儘管過去一年美國對中國的貿易逆差有所縮小，但隨著美國試圖減少進口中國商品，對越南和泰國等國的貿易逆差正在增加。

川普表示，他希望提高所有進口產品的關稅，以縮小或消除貿易逆差，但經濟學家警告，他的關稅實際上將推高國內物價，代價最終會轉嫁到美國消費者身上。

關稅 越南 日本

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