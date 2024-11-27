我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國官方首度回應薄瓜瓜在台灣結婚 幾句話帶過

2歲小女孩跋涉3千公里偷渡美國 非法移民悲歌

拜登宣布「好消息」：以色列、黎巴嫩達協議 今起全面停火

記者顏伶如／綜合報導
拜登總統26日在白宮宣布以色列和黎巴嫩停戰的「好消息」，這也是拜登在明年1月卸任前的重大成就。（歐新社）
拜登總統26日在白宮宣布以色列和黎巴嫩停戰的「好消息」，這也是拜登在明年1月卸任前的重大成就。（歐新社）

拜登總統26日在白宮宣布，以色列與伊朗撐腰的真主黨(Hezbollah)民兵組織已達成停火協議，當地時間27日清晨4時生效，全面停止戰事。加薩戰爭去年爆發以來，以色列、黎巴嫩交界地帶數以千計平民喪生，停火協議可望讓衝突畫下句點。拜登在記者會上說：「我有中東的好消息要報告。」

就在拜登證實停火協議之前不久，以色列安全內閣以10票對1票表決通過停火協議。拜登表示，已經與以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)、黎巴嫩代理總理米卡提(Najib Mikati)談話。黎巴嫩27日召開內閣會議將核准協議。

黎軍將阻真主黨再起

拜登表示，停火協議是由美國、法國協助斡旋。他說，協議旨在永久中止敵對，「真主黨與其他恐怖團體的剩餘組織，將不得對以色列再有任何安全威脅」。

停火協議生效後，以色列將在60天期間從黎巴嫩逐步撤離部隊，黎巴嫩陸軍將掌控接近以黎邊境的地區，同時確保真主黨不會在邊境地區重起爐灶。

拜登說：「兩邊的平民很快都將可以安全地重返社區。」

馬克宏慶斡旋終結果

法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)在社群媒體X發文慶賀停火協議簽訂。他表示，數個月以來與美國密切配合，與以色列、黎巴嫩當局持續洽商，努力終於開花結果。

黎巴嫩代理總理米卡提發表聲明對停火協議表示歡迎，並說黎巴嫩將獲得平靜與穩定，流離失所的百姓得以重返家園及城市。黎巴嫩外交部長布哈比(Abdallah Bou Habib)表示，以色列撤軍的同時，黎巴嫩陸軍準備部署至少5000官兵在黎國南部。

以重心轉向對抗伊朗

內唐亞胡發表聲明說，願意落實停火協議，但如果真主黨有違反協議的任何行為，以色列將有強力回應。內唐亞胡領導的聯合內閣，部分成員對停火協議持反對意見。

他在聲明中說，停火協議的達成讓以色列可以把重心擺在伊朗的威脅，補充戰爭期間耗損的軍武設備，讓以軍休生養息，同時孤立去年對以色列發動攻擊而引發加薩戰火的哈瑪斯組織(Hamas)。

內唐亞胡表示，停火協議的維持取決於黎巴嫩境內情勢，「若有任何違反之觸，我們將要求履行協議，做出強力回應」。

以色列總理內唐亞胡26日宣布同意對黎巴嫩停火60天，美國總統拜登隨即表示歡迎。（...
以色列總理內唐亞胡26日宣布同意對黎巴嫩停火60天，美國總統拜登隨即表示歡迎。（美聯社）

黎巴嫩 以色列 拜登

上一則

川普加關稅／中方稱貿易戰不會有贏家 墨總統暗示回敬關稅報復

下一則

晶片補貼生變？川普指定的政府效率部領導人痛批「浪費」

延伸閱讀

為何以色列現在停火？內唐亞胡拋3理由 國內極端派卻怒了

為何以色列現在停火？內唐亞胡拋3理由 國內極端派卻怒了
賀錦麗敗選 4軍師忙甩鍋 怪別人、怪時間不夠、怪性別歧視

賀錦麗敗選 4軍師忙甩鍋 怪別人、怪時間不夠、怪性別歧視
川普加關稅／還準備以芬太尼為由 制裁中國金融機構

川普加關稅／還準備以芬太尼為由 制裁中國金融機構
火箭人與瘋老頭要破冰？路透：川普團隊正促成與金正恩通話

火箭人與瘋老頭要破冰？路透：川普團隊正促成與金正恩通話

熱門新聞

美國總統當選人川普。(美聯社)

美國人希望川普上任前100天做什麼？路透民調曝大眾心聲

2024-11-19 21:34
川普團隊開始討論大幅修改糧食券、白卡等計畫，圖為緬因一處農貿市場的標語上允許使用糧食券。(美聯社)

川普團隊擬大砍白卡、糧食券等福利 影響7000萬低收民眾

2024-11-19 05:18
總統當選人川普以非法移民和毒品氾濫為由，宣布拿中加墨商品的關稅開刀；他25日傍晚表示，上任後將針對所有中國大陸進口商品加徵10%的關稅，此外，墨西哥與加拿大進口美國的所有商品要加徵25%關稅。(路透)

川普舉起關稅大刀 首批砍向中加墨三國

2024-11-25 19:50
董陽孜的書法首次登上紐約大都會博物館。圖為博物館大廳。（記者張宗智／攝影）

董陽孜對話馬唯中曝創作過程：每一件作品 只用一支毛筆完成

2024-11-22 01:28
川普將任命華府智庫「哈德遜研究所」研究員黃之瀚（Alex Wong）為總統特助兼首席副國家安全顧問。(報系資料照)

華裔前國務院資深官員黃之瀚 獲川普任命為副國家安全顧問

2024-11-22 22:16
共和黨全國委員會共同主席、總統當選人川普的二媳婦賴拉‧川普(Lara Trump)。美聯社

川普建立政治王朝 二媳婦賴拉2028年可能接班

2024-11-22 08:58

超人氣

更多 >
退休存款放哪最安全 專家推薦這3個地方

退休存款放哪最安全 專家推薦這3個地方
美國人目標在65歲退休 卻因現實狀況提早於62歲就退

美國人目標在65歲退休 卻因現實狀況提早於62歲就退
核武攻擊只需2分鐘 俄逃兵揭核基地驚人內幕

核武攻擊只需2分鐘 俄逃兵揭核基地驚人內幕
非憑空喊價 川普對中國拉高關稅 60%稅率是這麼算出來的

非憑空喊價 川普對中國拉高關稅 60%稅率是這麼算出來的
新聞周刊：川普開徵關稅後 7大項目首當其衝

新聞周刊：川普開徵關稅後 7大項目首當其衝