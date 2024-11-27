拜登宣布「好消息」：以色列、黎巴嫩達協議 今起全面停火

拜登總統26日在白宮宣布以色列和黎巴嫩停戰的「好消息」，這也是拜登在明年1月卸任前的重大成就。（歐新社）

拜登 總統26日在白宮宣布，以色列 與伊朗撐腰的真主黨(Hezbollah)民兵組織已達成停火協議，當地時間27日清晨4時生效，全面停止戰事。加薩戰爭去年爆發以來，以色列、黎巴嫩 交界地帶數以千計平民喪生，停火協議可望讓衝突畫下句點。拜登在記者會上說：「我有中東的好消息要報告。」

就在拜登證實停火協議之前不久，以色列安全內閣以10票對1票表決通過停火協議。拜登表示，已經與以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)、黎巴嫩代理總理米卡提(Najib Mikati)談話。黎巴嫩27日召開內閣會議將核准協議。

黎軍將阻真主黨再起

拜登表示，停火協議是由美國、法國協助斡旋。他說，協議旨在永久中止敵對，「真主黨與其他恐怖團體的剩餘組織，將不得對以色列再有任何安全威脅」。

停火協議生效後，以色列將在60天期間從黎巴嫩逐步撤離部隊，黎巴嫩陸軍將掌控接近以黎邊境的地區，同時確保真主黨不會在邊境地區重起爐灶。

拜登說：「兩邊的平民很快都將可以安全地重返社區。」

馬克宏慶斡旋終結果

法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)在社群媒體X發文慶賀停火協議簽訂。他表示，數個月以來與美國密切配合，與以色列、黎巴嫩當局持續洽商，努力終於開花結果。

黎巴嫩代理總理米卡提發表聲明對停火協議表示歡迎，並說黎巴嫩將獲得平靜與穩定，流離失所的百姓得以重返家園及城市。黎巴嫩外交部長布哈比(Abdallah Bou Habib)表示，以色列撤軍的同時，黎巴嫩陸軍準備部署至少5000官兵在黎國南部。

以重心轉向對抗伊朗

內唐亞胡發表聲明說，願意落實停火協議，但如果真主黨有違反協議的任何行為，以色列將有強力回應。內唐亞胡領導的聯合內閣，部分成員對停火協議持反對意見。

他在聲明中說，停火協議的達成讓以色列可以把重心擺在伊朗的威脅，補充戰爭期間耗損的軍武設備，讓以軍休生養息，同時孤立去年對以色列發動攻擊而引發加薩戰火的哈瑪斯組織(Hamas)。