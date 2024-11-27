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65歲退休？ 健康出問題 多提前到62歲

記者顏伶如／綜合報導
一項調查結果顯示，許多民眾離開職場時，其實還沒有做好退休的財務準備。(美聯社)
一項調查結果顯示，許多民眾離開職場時，其實還沒有做好退休的財務準備。(美聯社)

哥倫比亞廣播公司(CBS)26日報導，根據「全美退休研究中心」(Transamerica Center for Retirement Studies)最新調查，美國人雖然目標是65歲退休，卻礙於現實狀況提早在62歲退休，健康問題是最常見的因素。調查結果凸顯了許多民眾離開職場之際，其實還沒有做好退休的財務準備。

「全美退休研究中心」報告指出，美國民眾退休年齡中位數為62歲，近六成退休者在調查中說，比原本計畫更早離開職場。至於提早退休的原因為何，半數受訪者回答健康因素，包括行動不方便或身心障礙。

「全美退休研究中心」執行長凱薩琳‧柯林森(Catherine Collinson)受訪時說，許多提早退休的民眾財務狀況並不穩定，如果需要花錢或健康走下坡需要長期照護(long-term care)，恐將無力負擔。

柯林森說，對於目前仍在職場的勞工來說，退休族被迫提早離開職場的現實，值得做為警惕。她說，除了努力維持健康、具備最新技能之外，勞工還要自我教育退休規畫與財務規畫，並且準備退休儲蓄。

報導指出，迫於現實提早退休，或許可以解釋為何數以百萬計美國民眾在屆滿完全退休年齡(full retirement age，FRA)之前就提早申領社安金。最早可以申領社安金的年齡是62歲，但每月領取支票金額將比屆滿完全退休年齡領取減少大約30%。

「全美退休研究中心」對2400名退休人士調查發現，民眾申領社安金的年齡中位數是63歲，等於餘生領取社安金的金額永遠縮水。調查指出，等到70歲才領社安金雖然每月可以多領約30%，但實際如此做的退休者只有4%。

雖然生活裡有許多挑戰，但這項調查發現，絕大多數受訪者對於離開職場之後的日子感到滿意。約九成退休人士受訪時說，退休生活確實快樂，跟家人、朋友關係良好。

退休 社安金 勞工

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