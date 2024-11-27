紅藍卡白卡擬給付昂貴減肥藥 恐被川普推翻

拜登政府提出新規，要讓紅藍卡和白卡為肥胖者支付Wegovy或Zepbound等暢銷昂貴減肥藥物，但可能遭川普新政府推翻。(路透)

拜登政府衛生部26日提出新規定，要讓紅藍卡 和白卡 為數以百萬計的肥胖國人支付Wegovy或Zepbound等暢銷昂貴減肥藥物。

這項新規定估計將在未來10年耗資350億元，不過，須等當選總統人川普1月上任幾天後才能最終確定。獲川普提名衛生服務部長的小羅勃．甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)已公開反對政府承保這些減肥藥。

拜登政府的新規定承認肥胖是可以藉助藥物治療的疾病；數以百萬計肥胖國人將有資格獲聯邦醫療保險 (Medicare，俗稱紅藍卡)或醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)承保每周注射一次暢銷減肥藥。

衛生部長貝西拉(Xavier Becerra)向美聯社表示，「對任何患有肥胖症的人來說，這是美好的一天。對那些買不起這些藥物的國人來說，這改變了遊戲規則。」

根據提案，只有被認為肥胖的人(體重指數BMI 30以上) 才有資格獲承保。患有糖尿病或中風或心臟病風險的人，可能已透過紅藍卡或白卡獲得這類藥物承保。

貝西拉估計，新規定將讓另外350萬人獲紅藍卡承保減肥藥，另400萬人獲白卡承保減肥藥。但聯邦醫療保險與醫療補助服務中心(Centers for Medicare and Medicaid Services，CMS)估計，約有2800萬持白卡者被認為是肥胖者。

法律過去禁止政府支持的保險計畫承保這類暢銷減肥產品，紅藍卡也被禁止提供暢銷減肥藥物。

新規定到川普上任幾天後才能最終確定。國會議員組成的兩黨聯盟一直在遊說將這些藥物納入紅藍卡給付範圍，指這可讓政府節省數十億元治療肥胖引起的慢性疾病。

目前不清楚川普本人對減肥藥承保範圍持何立場，但他的盟友和誓言削減政府支出的內閣人選，對於如此巨額開銷未必買單。

近年來減肥藥物市場顯著擴大，食品藥物管理局(FDA)批准了諾和諾德公司Wegovy和禮來公司Zepbound等新型藥物以每周注射治療肥胖。服用這些藥物可減重多達15%至25%。