2006年聯合國1701決議 以色列、黎巴嫩停火關鍵

在達成停火協議之際，部署在北部的以軍鐵穹防空飛彈系統26日仍在防衛國土，升空擊落來自黎巴嫩南部的攻擊火箭。(美聯社)

以色列 和黎巴嫩 真主黨(Hezbollah)激進組織在2006年爆發了長達一個月的激烈戰爭，聯合國 安理會(United Nations Security Council)為此一致投票通過了一項決議，結束衝突，為兩國邊境地區長久的安全鋪路。

儘管在過去近20年間都相對還算平靜，但第1701號決議的條款，至今從未完全執行。如今，弄清楚如何執行第1701號決議，成了由美國斡旋、以色列批准的停火協議之關鍵。

今年9月下旬，在經過近一年的小規模衝突後，以色列和真主黨之間的衝突，升級成為全面性戰爭和以色列的地面入侵；隨著以色列的戰鬥機深入黎巴嫩境內攻擊，真主黨則深入以色列北部發射攻擊火箭，聯合國和外交官員再次將眼光放到這項2006年決議，希望能藉此來結束衝突。

在以色列和真主黨之間的上一次戰爭過去近20年後，美國穿梭在黎巴嫩和以色列之間，努力透過外交來商定停火，重申了對該決議的承諾，並在這一次制定了一項執行計畫，試圖讓聯合國的這項決議，起死回生。

2000年，以色列沿著聯合國畫定的「藍線」(Blue Line)從黎巴嫩南部大部分地區撤軍，該線將兩國和以色列吞併的戈蘭高地(Golan Heights)區分出來；世界各國普遍將遭占領的戈蘭高地視為敘利亞領土。聯合國維和部隊、駐黎巴嫩臨時部隊(UNIFIL)則沿線增加軍隊。

第1701號決議本應完成以色列從黎巴嫩南部的撤軍，並確保真主黨向利塔尼河(Litani River)以北遷移，讓該地區能完全由黎巴嫩軍隊和聯合國維和人員接管。

多達1萬5000名聯合國維和人員將入駐，幫助維持和平、協助流離失所的黎巴嫩人返家，並與黎巴嫩軍隊一起確保該地區的安全。

第1701號決議的目標，是打造長期安全，最終畫定陸地邊界，以解決領土爭端。

多年來嚴重的政治分歧和地區性地緣政治的敵對行動，讓1701決議執行上，難以取得實質進展，但國際社會普遍認為，1701決議是最有望為以色列和黎巴嫩之間，打造長期穩定的解決方案。