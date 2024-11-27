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為何以色列現在停火？內唐亞胡拋3理由 國內極端派卻怒了

編譯潘勛／綜合報導
在達成停火協議之際，以軍26日檢查遭到來自黎巴嫩南部攻擊火箭的現場。(美聯社)
在達成停火協議之際，以軍26日檢查遭到來自黎巴嫩南部攻擊火箭的現場。(美聯社)

以色列安全內閣26日票決，以10:1票通過與黎巴嫩停火一案；以國總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)表示，經過以軍的攻擊，黎國「真主黨」(Hezbollah)已不復舊觀，他另提出三點理由，決定停火。

有線電視新聞網(CNN)報導，內唐亞胡主張第一點理由是讓以色列能「專注於伊朗的威脅」；第二在補充以國戰鬥部隊及軍需設備，畢竟因武器、彈藥的供應因「重大延擱」而已耗盡；第三則是讓巴勒斯坦「哈瑪斯」(Hamas)孤立在加薩，真主黨已無法協同作戰。

經過數月美國國務院一度形容為「極為失望」的協商，內唐亞胡內閣宣布停火60天已代表重大突破，但本宣布能否帶來持久和平，依然不明朗。

以色列總理內唐亞胡25日發表全國演講，說明為何簽署停火原因。(美聯社)
以色列總理內唐亞胡25日發表全國演講，說明為何簽署停火原因。(美聯社)

投票之前，停火案讓內唐亞胡執政聯盟內較極端一派感到憤怒，而且以色列北部居民也覺得不安，他們很多人因這場戰爭而流離失所，邊界對面的黎巴嫩居民也一樣。

以色列極右派的國安部長班吉維爾(Itamar Ben-Gvir)25日便形容停火協議為「歷史性錯誤」，未能達成開戰的主要目標，讓流離失所的以國國民返回北部家中。班吉維爾也想阻擋以國可能與哈瑪斯在加薩達成停火。

以色列最北部社區的市長們聽聞報導說，內唐亞胡政府準備批准停火協議，均表示憤怒，其中一人形容協議為「同意投降」、「歷史等級的羞辱」。

以色列2022年10月遭到哈瑪斯恐襲後，藏在以色列北邊的黎巴嫰南部的真主黨伺機，...
以色列2022年10月遭到哈瑪斯恐襲後，藏在以色列北邊的黎巴嫰南部的真主黨伺機，對以色列發動攻擊。圖為2023年10月以色列女童隨著家人自以色列北部朝南部撤退。(美聯社)

基耶施摩納(Kiryat Shmona)社區居民便因真主黨開火而被迫離開家園，其市長施特恩(Avihay Shtern)便要求以國高層「停下來，好好考慮一下基耶施摩納的孩子們」。

施特恩在臉書貼文說，「我不懂何以我國要由絕對勝利，轉為完全投降」。

內唐亞胡在演中強調，假如真主黨違反協議，打算再恢復武裝，以國必有「強力回應」。

內唐亞胡以激烈言詞說，假如真主黨試圖重建恐怖基礎施設，以國就打；真主黨若發射一枚火箭、挖一條隧道、弄來一輛載火箭的卡車，以國就進攻。

真主黨 以色列 加薩

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