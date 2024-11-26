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「想給你快樂」美女秘書給川普露骨信曝光 貼身伺候讓核心圈緊張

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「想給你快樂」美女秘書給川普露骨信曝光 貼身伺候讓核心圈緊張

編譯盧思綸／即時報導
川普助理哈波（中）今年3月陪同川普出庭。(路透)
川普助理哈波（中）今年3月陪同川普出庭。(路透)

紐約時報揭露，外號「人體印表機」的美女秘書哈波（Natalie Harp）曾寫給老闆兼美國候任總統川普多封表白忠心的「告白書信」，其中用詞十分直白，比如「你是我最重要的人」、「想帶給你快樂、想一加一大於二」、「我的守護者」等等，讓川普身邊幕僚「很不安」，而目前沒有正式職銜的哈波料將在川普2.0中發揮重要作用。

33歲的哈波去年寫給川普一系列信件，其中寫到「你對我來說是最重要的」，還說「我不想讓你失望」，並且稱78歲的川普是她「此生的守護者和保護者」。

在另一封信中，哈波告訴川普，想回到過去兩人「一加一大於二」的狀態，「我們倆無話不說、無所不談」。她還說，「我想帶給你快樂」，「我們感覺可以在一起一整天，都不提工作」。

哈波之所以被稱為「人體印表機」，是因為川普至今偏好紙本閱讀，而她隨身帶著攜帶式印表機和電池，方便隨時為川普列印需要的資料。

紐時起底哈波是1991年的千禧世代，出身加州的虔誠基督徒，2019年擔任福斯新聞節目主持人引起川普注意。當時哈波稱自己患有骨癌，多虧川普在2018年簽署「嘗試權法案」（Right to Try Act），她才有機會使用實驗藥而獲得治療。目前並不清楚她說的藥物是什麼。

川普本人非常喜歡這個故事，2020年讓哈波在共和黨全代會代表發言，她也在2022年加入川普團隊。

此後她在川普的競選活動中無所不在。競選紀錄片可見，她在川普一旁撰寫真實社群貼文。兩名知情人士透露，川普今年夏天生氣傳訊息給金主厄戴森（Miriam Adelson），也是哈波按下傳送鍵，那封訊息差點讓共和黨痛失最大金主。

紐時描述一些有關哈波的作為都讓川普可能陷入麻煩，包含她最喜歡的新聞網站是經常傳播極右派陰謀論的Gateway Pundit，這也讓川普核心圈成員有所警惕，希望能對川普獲得資訊的方式有更嚴格的控制。

川普駁斥有關幕僚對哈波的擔憂，稱她是「小甜心」，對她像對待女兒一樣，並且欣賞哈波在他經歷敗選、國會騷亂、成為政治棄子時，依舊不離不棄。

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