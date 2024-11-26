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川普回應聯邦官司脫身 批民主黨「史上最下限」紐時分析留下2疑慮

編譯盧思綸／即時報導
美國特別檢察官史密斯（右）25日撤銷對候任總統川普的聯邦官司。(路透)
美國特別檢察官史密斯（右）25日撤銷對候任總統川普的聯邦官司。(路透)

司法部特別檢察官史密斯，25日撤銷對候任總統川普兩起聯邦刑事案的起訴，川普在自家社群回應說，他排除萬難擊敗莫須有的「政治劫持」，批評民主黨浪費超過1億美元公帑對付政治對手，簡直是「美國史上的最下限」。

史密斯強調並非因證據不足，而是美國憲法不起訴現任總統的規定，因此向第11巡迴上訴法院表達放棄上訴川普涉卸任非法持有機密文件案，同時要求華府聯邦地區法院撤銷川普涉2020年推翻大選案，已經獲得法官裘特康（Tanya Chutkan）批准。

當日下午川普在「真實社群」（Truth Social）抱怨，這些案件都是莫須有，「一如其他我被迫經歷的案件，空洞且違法，根本不應該被告」。

他還說超過1億美元的民眾稅金，被民主黨人用於對付政治對手，他自己則排除萬難堅持下來，打敗「政治劫持」，怒批這是「美國史上最下限」。

紐約時報指出，隨著川普的2起聯邦刑事案件結束，有關總統行為的限制，包含憲法對總統的豁免範圍，以及司法部是否能任命外部特別檢察官調查總統的疑似犯罪事件，仍懸而未決，而這種不確定恐怕對美國民主的未來產生影響。

川普 司法部 民主黨

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