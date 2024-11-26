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感恩節出遊頭痛了 冬季風暴將襲擊東半部

編譯尤寶琪／綜合報導
氣象預報感恩節將有風暴來襲，東北部會受到較大影響。（美聯社）
氣象預報感恩節將有風暴來襲，東北部會受到較大影響。（美聯社）

住在美國東半部，計畫要在感恩節出遊的民眾可能要頭痛了，因為將有一場風暴和入冬後的第一場低溫即將到來。

風暴預計將於27日晚間席捲中西部和南部部分地區，並在感恩節當天蔓延至東部地區；同時，寒冷的空氣將像湧入商店內搶購黑色星期五優惠商品的消費者一樣，湧入美國境內。

風暴的確切路徑目前仍不清楚，而風暴的走向最終將決定哪些地區的假日將會下雪，哪些地區會出現潮濕的混亂；接下來可能發生兩種情況，而每一種情況都會對在最後一刻才決定要出遊的旅行者帶來風暴。

第一種情況是27日在平原地區出現風暴，並在向東移動時加強；到了27日晚上，隨著降雨從中西部向南部蔓延，這場風暴將會成為一股強大的力量。

當風暴在28日抵達阿帕拉契山脈(Appalachians)後將會轉向東北，並沿著山脈的山脊移動，吸收來自加拿大的寒冷空氣，然後在晚間直奔新英格蘭海岸(New England Coast)；這將會給東北部內陸高地地區，帶來一輪大雪，而低海拔地區則將會下雨；東部風速在28日也將增加，大範圍陣風可能高達每小時30英里。

另一個可能的情況是最大降雨和「濕雪」(wet snow)的風險大部分會避開東北部，轉而給大西洋中部帶來一個更潮濕的感恩節。

在這個情況下，風暴會在27日深夜於密西西比河或田納西河谷周圍形成，然後在28日晚上緩慢地穿過大西洋中部，隨後在29日早上抵達大西洋；這會給東南部和大西洋中部在28日帶來更多降雨，同時限制東北部暴雨和積雪的機會。

但無論這場風暴的最終路徑為何，來自加拿大的冷空氣都會大量湧入美國。從本周開始，冷空氣將開始滲入北部各州，並在28日傳遍各處。

芝加哥的感恩節氣溫預計難以達到30度，這是通常在12月下旬才會出現的溫度；北達科他州部分地區則將感覺像是處在1月；到了29日，從東岸到西岸的數百萬人，都將面臨嚴寒。

氣象預報感恩節將有風暴來襲，東北部會受到較大影響。（路透）
氣象預報感恩節將有風暴來襲，東北部會受到較大影響。（路透）

感恩節 加拿大 新英格蘭

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