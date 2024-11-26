旅行周將至 夏洛特機場員工要求加薪罷工

北卡州夏洛特道格拉斯國際機場員工25日罷工要求加薪。（美聯社）

北卡 州夏洛特道格拉斯(Charlotte Douglas)國際機場員工在感恩節運輸最忙碌的時候，25日罷工 要求加薪。

飛機清理員、倒垃圾工人、幫忙坐輪椅乘客上下飛機的工人所屬的服務業雇員國際聯盟（Service Employees International Union）發言人奇迪（Sean Keady）說，這場罷工預計持續24小時，目的是在假日旅行忙碌期間，要求「終結貧窮薪資，尊重職工。」

承包機場清掃等業務的ABM和展望機場服務公司員工22日表決通過，在美國航空公司的營運中心所在機場展開兩天的罷工，因為這兩家公司和美航簽有合同，在夏洛特國際機場負責清潔飛機內部、清理圾垃、護送身障旅客上下機等工作。該機場是美國最忙碌的機場之一 ， 也是美國航空的樞紐機場。

這些員工抱怨待遇不好，連日常生活所需如食物都買不起，租屋、修車費也負擔不起。他們說，他們專心致力讓班機準時起落，自己卻過著月光族的日子。工會幹部說，多數會員的時薪只有12.5-19.0美元。

夏洛特神職人員伸張正義聯盟領導人瑞綴克牧師（Glencie Rhedrick）表示，機場員工的時薪應該在22-25元之間才合理。她也加入舉牌罷工的勞工 行列，力挺標語牌的訴求，例如「尊重黑人及棕色人種勞工」，「尊重、保護、付我們合理工資。」

機艙清理員霍伊爾（ Priscilla Hoyle）說，「靠目前的薪資，我們活不下去。」「我可以老實講，每一天都很難面對我的孩子，因為我雖有全職工作，卻得對著孩子的眼睛說，『我不知道我們家還撐不撐得過今天。』」

ABM說，會設法縮小罷工對旅客造成的衝擊，「本公司的員工，有什麼問題要溝通，大有管道，例如有全國熱線電話可打，各工作場所的經理，大致也有『開門政策』，有甚麼訴求，員工隨時可以進去反映。」「本公司一切作為著重員工安全與工作滿意度，員工有何關切事項，保證立即處理。｣

美國航空則說，不預期罷工造成大影響，到25日下午，有30多航班延誤，約為該公司 4%的航班，和平常情況無太大差別。