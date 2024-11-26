吉兒讚「英雄」 拜登告別白宮晚宴落淚 依慣例赦免火雞

白宮22日晚上在南草坪為拜登總統舉行感恩晚宴，拜登（右）致詞時不禁潸然淚下，明年1月即將結束超過50年的公職生涯。第一夫人吉兒（左）稱讚拜登是英雄。（美聯社）

拜登 總統伉儷22日在白宮 南草坪舉行告別晚宴，向民主黨支持者與金主致謝。拜登聽到自己被妻子稱讚為「丈夫和英雄」忍不住激動落淚；副總統賀錦麗則未出席。

第一夫人吉兒‧拜登(Jill Biden)致詞時讚揚拜登40年公職生涯，包括從政最後四年擔任美國總統。她對拜登說：「40多年來，我看著你做出卓越貢獻，過去四年的成就更是令人讚嘆。」拜登伸手抹去臉頰上的淚水，從口袋拿出面紙拭淚。

吉兒‧拜登舉杯祝賀說：「我的丈夫和英雄，拜登。」隨後夫妻倆人在台上擁抱。

拜登致詞時說，舉辦這場晚宴的理由很簡單，就是為了表達感謝，「感謝這麼多好朋友」。他說：「我們為了救贖國家的靈魂、在黑暗裡界定光明而踏上這段旅程，如果沒有大家支持，就不可能有現在的白宮，也不可能完成這麼多事情。這不是說大話，而是我的心裡話。」

拜登2025年1月20日將卸任，政權移交給共和黨籍新任總統川普 。

82歲的拜登說，擔任總統是「畢生榮耀」(the honor of my life)。他表示：「我們可以感到光榮，離任之際已讓今日的美國四年前比剛上台時更好。」

拜登25日也主持任內最後一次感恩節活動， 在白宮南草坪依循慣例赦免名叫「桃子」(Peach) 、「花朵」(Blossom)的兩隻火雞。兩隻火雞將不會成為感恩節大餐的菜餚，而是回到明尼蘇達州南部農場繼續生活。農場主人茲米曼(John Zimmerman)是全國火雞協會(National Turkey Federation)主席，飼養火雞數量累計400萬隻。

從二戰結束後前總統杜魯門任內以來，白宮的感恩節火雞都是由全國火雞協會提供。總統赦免火雞慣例史於1989年老布希總統(George H.W. Bush)。

對於即將卸任離開白宮，拜登對現場2500名來賓說，非常榮幸，永遠感激。