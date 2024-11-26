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巴菲特感恩節再捐11億給家族基金會 公布遺產分配細節

編譯莊瑞萌／綜合報導
股神巴菲特依慣例，在感恩節前再宣布捐贈財產，今年捐贈11億元給家族的基金會。（路透）
股神巴菲特依慣例，在感恩節前再宣布捐贈財產，今年捐贈11億元給家族的基金會。（路透）

巴菲特(Warren Buffett)25日表示，按照往例今年感恩節將捐贈價值11億元的公司股票給兒女管理的四個家族基金會，並且公布他過世後遺產的分配細節。

美聯社報導，巴菲特曾表示，在去世後的十年內將由他的三個子女分配剩餘的1474億元財產，但他現在已先為兒女指定繼承人，因為巴菲特認為子女有可能在分配財富之前就去世，雖然他並未透露繼承人身分，但表示他的子女都認識而且同意。

現年94歲的巴菲特說，「時間總會勝出，但它有時反覆無常，甚至不公平且殘酷，到目前為止，我算是非常幸運，但不久的將來，它必造訪我。」巴菲特表示，他長期認為「家財萬貫的父母，應該留給子女夠用的財富讓他們能做基本的事情，而不是因為太有錢而無所事事。」

巴菲特建立如此龐大財富的秘訣在於善用複利的力量 ，以及波克夏投資公司(Berkshire Hathaway)透過收購和精明的投資讓公司穩定成長。多年來，他從未賣出過他持有的波克夏股份，也不享受奢侈生活，寧願住在老舊的奧馬哈家中，每天開著車到公司上班。

如果巴菲特和他的第一任妻子從未捐出任何波克夏的股份，財富將達到近3640億元，成為世界上最富有的人，但巴菲特表示並不後悔捐贈。他向家人的捐贈是第一任妻子蘇珊(Susan Buffett)在2004年去世後，著手分配她30億元遺產開始。

巴菲特表示，現在他的孩子在慈善事業上已有足夠經驗能處理捐贈，因此，計畫過世後會停止對蓋茲基金會捐贈。他每年夏天都會向5個基金會進行捐贈，近幾年，在感恩節期間，他則會額外捐出波克夏的股份給家族基金會。

另外，巴菲特建議每位父母在有生之年就讓家人看過遺囑，以便有機會說明分配財產的決定並回答孩子的問題，避免日後出現家族紛爭。目前巴菲特還沒有退休的計畫。

巴菲特 波克夏 投資

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