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北京自認已摸透川普 準備好打貿易戰2.0

記者顏伶如／綜合報導
北京自認已摸清川普行事風格，準備打好美中貿易戰爭2.0。圖為川普2017年訪中會見習近平。(路透)
北京自認已摸清川普行事風格，準備打好美中貿易戰爭2.0。圖為川普2017年訪中會見習近平。(路透)

有線電視新聞網(CNN)分析，前總統川普2018年夏季對北京發動貿易戰，當時中國經濟紅紅火火，前景大好；現在川普即將再度執政，中國卻面臨房市、債務等危機與通貨緊縮等挑戰，表面看來似乎禁不起另一場貿易戰。不過，經濟學者與分析師指出，中國已對川普行事風格有更多了解，中國高層對於川普揚言開徵60%關稅也做了更好的準備，因應措施包括貿易多元化、對特定美國企業展開報復以及鼓勵國內消費。

華府智庫「大西洋理事會」(Atlantic Council)資深研究員羅勃茲(Dexter Roberts)說，中國為了這一天已經準備頗久，如今美國對中國貿易而言，重要性大不如前。

美國商務部統計，墨西哥在2023年取代中國，成為對美出口貨品金額排名第一的國家。過去20年來，中國穩坐對美貿易最大出口國的第一名，去年卻縮水20%，總額剩下4270億元。

CNN分析，面對美中貿易戰爭2.0，中國可能的報復手段包括拋售美國財政部公債，中國是全球各國當中，持有美債金額第二高的國家；中國還可以讓人民幣大幅貶值，過去3年來，隨著中國經濟成長趨緩，人民幣兌換美元已經貶值12%。

美國智庫「特別競爭研究計畫」(Special Competitive Studies Project)經濟組資深主任莉莎‧托賓(Liza Tobin)說，北京可能不會採取簡單的以牙還牙報復關稅，較可能做出有針對性的(targeted)、不對稱的(asymmetric)反擊。

她表示，過去這段期間，在中國經營的外國企業已遭到擠壓，接下來北京可能對美國企業進一步施壓，針對想要趕出中國市場的公司出手。

旗下擁有卡文克萊(Calvin Klein)、湯米席爾菲格(Tommy Hilfiger)等品牌的PVH集團(PVH Corp)由於抵制新疆棉，今年9月被中國商務部啟動「不可靠實體清單」調查，後果可能被禁止從事中國進出口。美國管理諮詢公司貝恩(Bain & Company)上海辦事處與凱盛融英(Capvision)去年遭警察突襲檢查，消息傳出震撼當地美國企業。

川普 貿易戰 商務部

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