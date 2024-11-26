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特檢官史密斯撤訴推翻大選案、密件案 川普：我贏了

記者顏伶如／綜合報導
特別檢察官史密斯(右)正式撤銷對總統當選人川普(左)的控罪，川普的司法官司確定告一段落。(路透)
特別檢察官史密斯(右)正式撤銷對總統當選人川普(左)的控罪，川普的司法官司確定告一段落。(路透)

總統當選人川普2021年卸任離開白宮之後，涉嫌擅自帶走機密文件、干預選舉均遭聯邦犯罪起訴。川普在11月5日大選勝出之後，特別檢察官史密斯(Jack Smith)以司法部規定現任總統免遭刑事起訴為由，向華府特區聯邦區域法院聲請撤銷干預選舉起訴，25日獲法官裘特康(Tanya S. Chutkan)核准。華盛頓郵報報導，川普創下美國史上卸任總統遭犯罪調查首例，雖然案件最後並未進入開庭程序，卻讓總統豁免權的司法觀點出現恆久改變。

史密斯也向第11巡迴聯邦上訴法院聲請撤銷「密件門」案起訴。截至25日晚間為止，法官尚未做出決定。「密件門」共同被告川普助理諾塔(Walt Nauta)、海湖莊園物業經理狄奧利維拉(Carlos De Oliveira)起訴罪名不變。

華盛頓郵報分析，兩大聯邦案件落幕代表司法部首開先例對前任總統的聯邦起訴終於畫下句點，對川普辯護律師團而言堪稱運籌帷幄策略奏效。從一開始，川普顯然心知肚明，要想躲過起訴的最佳之道就是再次執政。副總統當選人范斯(JD Vance)25日的社群媒體發文也反映如此基調。

范斯在社群網站X發文寫道：「如果川普敗選，這輩子可能要在牢裡渡過。」范斯寫道，起訴案本來就是出於政治動機，「如今則要確保曾經發生在川普總統身上的事情，不要再次出現於這個國家」。

川普則在自創社群媒體「真實社群」(Truth Social)發文表示，聯邦起訴案「內容空洞、沒有法律根據」，「本就不應該起訴」。

總統當選人川普明年1月重返白宮，特別檢察官史密斯(圖)25日以司法部不追控在位總...
總統當選人川普明年1月重返白宮，特別檢察官史密斯(圖)25日以司法部不追控在位總統為由，放棄對川普首次總統任期結束離開白宮後不當處理機密文件案的上訴，同時也向法官要求撤回控訴川普干預2020年大選案。(美聯社)

對於史密斯聲請，裘特康同意起訴案無損權益(without prejudice)之下撤銷。也就是川普卸任時，聯邦檢察官仍有機會再次起訴，但將面臨高度困難。

美聯社分析，川普面對聯邦起訴運作成功，從調查案一開始就透過法律手段使出拖延戰術，僅管起訴書直指川普行為威脅國家憲法基礎，但把訴訟一直拖到贏得大選，就是川普的一大勝利。

川普發文寫道：「在毫無勝算的情況底下，我撐過來了，而且贏了。」

特檢官史密斯控告川普不當挪用機密文件證據的起訴書。(美聯社)
特檢官史密斯控告川普不當挪用機密文件證據的起訴書。(美聯社)

川普 范斯 司法部

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