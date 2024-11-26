憂川普上台後 H-1B簽證恐限縮 留學生不敢離境

擔心明年川普上任後限縮H-1B簽證，有些留學生和員工不敢出境，怕出去了回不來。（本報資料照片）

留學生和外籍員工擔心，總統當選人川普 上台後，將限制核發H-1B 簽證。

國家廣播公司新聞網(NBC)報導，紐約北部一名24歲的女博士生和許多拿簽證的移民一樣，陷入持續性的焦慮。

目前持有F-1學生簽證 的她要求匿名接受NBC訪問，以免遭受報復；她憂慮，若因出遊離境，可能回不來。

川普及其反移民的內閣即將就任，這名女學生擔心，未來恐怕無法獲得針對高技能移民的H-1B簽證。

她說：「我想知道川普最終會如何做出什麼改變，未來四年，世界可能180度轉變。」

川普勝選後，許多移民關切川普第二任期限制H-1B(高技能人才簽證計畫)，川普在第一個任期曾嘗試限制該類簽證。

非營利組織「南亞網路」(South Asian Network)執行董事賽義德(Shakeel Syed)表示：「人們陷入恐慌，預期最壞情況：申請會獲准嗎？審核過程會被歸類在哪？會被驅逐出境嗎？」

川普、盟友和內閣提名人都承諾削減H-1B計畫，專家分析，這將嚴重影響科技業。

H-1B絕大多數為印度人所用，占所有申請者的約75%，遠多於中國勞工，後者比率不及12%。

簽證計畫可涵蓋任何需要學士以上學位的領域，但科技業占絕大多數，若限制H-1B簽證，對該產業的影響會最大。

準副幕僚長米勒(Stephen Miller)將領銜主導川普政府的移民議程，他擔任資深顧問期間，堅定反移民，提高駁回H-1B申請的比率，並支持收緊該計畫的政策。

聖地牙哥加州大學(UC San Diego)經濟學助理教授、移民學者卡納(Gaurav Khanna)說：「米勒在前政府中，有效率的減少移民數量。」

此外，曾角逐共和黨總統提名初選的印度裔企業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy) 曾表示，若有機會，將「廢除」H-1B計畫；拉馬斯瓦米獲川普欽點，將與特斯拉(Tesla)執行長馬斯克(Elon Musk)共同領導新設的「政府效率部」。

川普也反對H-1B計畫，他曾在2016年共和黨總統提名辯論中表示，「我們不該有它(H-1B)，對工人而言非常、非常糟糕。」