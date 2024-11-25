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中華隊奪冠╱「打贏日本太爽」全台沸騰 尖叫不停

體育新聞組╱綜合報導
新北市政府在市民廣場直播跨海應援12強賽，每當看到中華隊好 表現，觀賽民眾振雀躍歡呼。（記者陳正興／攝影）
新北市政府在市民廣場直播跨海應援12強賽，每當看到中華隊好 表現，觀賽民眾振雀躍歡呼。（記者陳正興／攝影）

中華隊在世界12強棒球賽奪冠，中華民國總統賴清德在臉書貼文表示，將安排戰機伴飛，歡迎英雄回家。

「安打、安打、全壘打…」台灣民眾24日晚上在全台各地電視機前關注中華隊與日本隊的12強棒球賽冠軍戰，各縣市政府的直播會場更擠滿民眾，每當中華隊揮出安打或精彩守備表現時，呼喊聲總淹沒轉播聲，尖叫聲久久不停。

「太爽了…終於贏日本了…冠軍。」當中華隊球員獲勝衝出休息室那一瞬間，許多人仍不敢相信「中華隊辦到了」。

中華隊年輕選手團隊寫下奇蹟之旅，隊員們在東京巨蛋場上興奮慶祝。(特派記者許正宏／...
中華隊年輕選手團隊寫下奇蹟之旅，隊員們在東京巨蛋場上興奮慶祝。(特派記者許正宏／東京攝影)

台北市府中庭被球迷塞爆，市長蔣萬安拿著罐裝可樂及日本隊道歉表高喊「冠軍一定是中華隊的」，職棒味全龍啦啦隊「小龍女」熱情應援；新北市在市民廣場和板橋轉運站戶外直播，球迷擠到馬路上，市長侯友宜穿中華隊球衣加油，在五局上中華隊連續兩支全壘打時，民眾歡聲雷動、連經過的汽機車都利用停等紅燈時高呼中華隊加油。

台中市府前廣場吸引三萬多人到場為中華隊加油，民眾隨著主持人高喊「台灣最強。打爆日本，Let go。」市長盧秀燕到場發放雞排、太陽餅及台灣茶飲，跟著民眾「歐、歐、歐…」應援。高雄衛武營榕樹廣場、台南市立棒球場、嘉義市中正公園等多處都架設大螢幕轉播。

積極支持台灣五級棒球運動的中國信託，多次贊助國際重要賽事，去年獨家冠名贊助「世界棒球經典賽Ａ組預賽」、「第30屆亞洲棒球錦標賽」，今年再以行動贊助「世界棒球12強賽」力挺中華隊征戰世界，讓世界透過棒球看見台灣。

球迷嗨爆 新北市政府在市民廣場直播跨海應援12強賽，每當中華隊有出色的表現，觀賽...
球迷嗨爆 新北市政府在市民廣場直播跨海應援12強賽，每當中華隊有出色的表現，觀賽民眾振雀躍歡呼。(記者陳正興／攝影)
12強棒球賽 中華隊創紀錄。(資料來源/記者整理、■聯合報系)
12強棒球賽 中華隊創紀錄。(資料來源/記者整理、■聯合報系)

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