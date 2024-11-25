中華隊奪冠╱龍貓教頭大膽用兵 林岳平鬍子不敢刮

中華隊奪下世界12強棒球賽冠軍，教頭曾豪駒(左)寫下傳奇。(特派記者許正宏／東京攝影)

中華隊參加12強棒球賽的陣容，及「龍貓」曾豪駒被選為中華隊總教練，均未被看好；如今打出中華隊史上最佳成績，曾豪駒帶領的教練團功不可沒，也為自己執教生涯寫下傳奇一頁。

曾豪駒8月曾赴美觀察旅外台將，成為大膽選用傷癒不久的林家正的關鍵。教練團相信這批年輕選手，在健康、意願、數據的基礎上遴選出最終28人，「信任」也不是嘴上說說，15名野手全部敲出安打、13位投手都登板兩次以上，教練團充分運用所有戰力，曾豪駒也驗證自己在一級國際賽事調兵遣將能力。

12強賽，曾豪駒兩度因先發投手問題與日韓媒體過招；預賽對戰南韓 隊前夕，被南韓媒體詢問先發投手，一句「你先跟我講，再交換」玩笑話，被韓媒砲轟出爾反爾，曾豪駒堅持由大會公布的論調站穩立場，不隨韓媒起舞；複賽對日本 隊則因撤換先發投手遭質疑「奇襲換投」，他自知違規，向日本道歉，也坦言是為了全力爭冠準備，沒有多餘辯解。

中華隊投手群表現堪稱亮點，投手教練林岳平迷信到鬍子不敢刮，直到拿到冠軍盃後，忍不住先去刮掉鬍子。

中華隊預賽五戰投手防禦率為1.80，排名12隊最優，強勢打下4勝1敗；進入複賽、冠軍賽後也有沉穩表現。

預賽五戰、複賽三戰及冠軍賽，中華隊九場比賽，僅有黃子鵬面對多明尼加隊之戰投滿六局，先發投手一不穩就啟動換投，不偷局數。牛棚同樣採取及時煞車的調度方式，危機出現，因應對戰、情蒐換上有最高機率取得出局數的投手，將有限的投手戰力做最大發揮。

「世界大賽 給我們很大啟示，不管是守護者、道奇隊，比賽過程中一有狀況就節奏明快去調度。」總教練曾豪駒透露，明快換投的節奏，來自美職大聯盟世界大賽的啟發。