中華隊奪冠╱菜鳥封神…賽前沒人看好 14人奇蹟之旅

中華隊在世界12強棒球賽奪冠，隊員掛上金牌、捧著冠軍獎盃。(特派記者許正宏／東京攝影)

中華隊陣容裡有14名選手是一級國際賽事菜鳥，卻從賽前沒人看好，到攜手闖出這趟奇蹟之旅。投手江國豪說，或許因為不被看好而沒有壓力，讓自己可以更大膽去做想做的事，「我們算很年輕的球隊，這是我們的優勢。」

中華隊24日在東京巨蛋擊敗日本隊登頂，翻轉預賽、複賽交手時局勢，展現更勝一截的投打實力，尤其在第五局林家正陽春砲、陳傑憲三分砲出現後，東京巨蛋全壘打燈光秀為中華隊明滅，場內台灣球迷飄蕩「對不起」、「我道歉」聲浪，向當初不看好中華隊道歉。

中華隊年輕選手團隊寫下奇蹟之旅，以12強最年輕球隊奪下2024年世界棒球12強賽冠軍，隊員們在東京巨蛋場上興奮慶祝。(特派記者許正宏／東京攝影)

28人名單亮牌之初，外界對選手名單就有諸多懷疑，林家正、張政禹、江國豪、莊昕諺等國家隊菜鳥都曾引起「為什麼要選他」的質疑聲浪，但他們卻在本屆賽會扮演關鍵人物。

中華隊捕手林家正在五局上擊出陽春砲，為球隊攻下第一分，開啟勝利之門。(特派記者許正宏／東京攝影)

林家正作為中華隊主戰捕手，引導投手功力備受好評，不穩時刻總是直視投手眼睛，告訴對方「你很好、不要怕」，成為投手正面對決時的最佳後盾。他以溫柔又沉穩的言語、動作安定投手心情，第五局陽春砲更打開全隊氣勢。

張政禹定位不明，被嘲諷「選他是去代購的嗎」？但在本屆賽會留下代表作，愈大場面愈是他表現時刻，即使失誤也不害怕下一顆朝自己打來的球，在大舞台上盡情展現自我。

江國豪作為長中繼投手，為中華隊穩住戰局。莊昕諺則在緊張中依然展現沉穩拆彈能力，貢獻值獲得高度讚賞，還有多位菜鳥國手，透過這次比賽證明有站上一級賽事的能耐。

根據國光體育獎章及獎助學金頒發辦法，這次每名球員可獲新台幣700萬元(約21.48萬美元)獎金；中華棒球協會理事長辜仲諒加上預賽4000萬元(約122.7萬美元)獎金、奪冠再加碼3000(約92萬美元)萬，共發7000(約214.7萬美元)萬元。