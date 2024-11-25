中華隊奪冠╱棒球12強 4：0完封日本 台灣世界首封王

「我們是世界第一。」中華隊在世界12強棒球賽奪冠，隊員掛上金牌、高舉冠軍獎盃。(特派記者許正宏／東京攝影)

台灣棒球隊登頂世界12強之巔，就在24日的東京巨蛋。

中華台北隊24日晚在世界12強棒球賽冠軍賽以4：0完封以全日職班底組成的日本 隊，不僅首度稱霸這項賽事，也是隊史第一次在三大賽(奧運、世界棒球經典賽及世界12強)中獲得冠軍。總教練曾豪駒感性表示，「今天的喜悅是屬於全台灣球迷跟所有棒球人。我相信，我們是有能力去競爭，這是接近強隊一小步。這次辦到了，還要繼續努力，往後我們還有機會去挑戰所有的強隊」。

日媒：台灣棒球史最偉大夜晚 韓媒：台灣棒球已脫胎換骨

中華隊奪冠後，「日本時報」(Japan Times)以「台灣棒球史上最偉大的夜晚」報導；日本共同社引述日本隊教頭井端弘和受訪表示：「台灣的投手非常出色，我們發現很難從他們手中敲出安打。」報導說，這是衛冕的日本隊自2019年12強賽以來，首次在大型國際賽事吞敗。南韓 「每日經濟新聞」(Maeil Business Newspaper)稱「台灣站上2024世界棒壘球總會12強棒球賽巔峰」。南韓體育日報「體育世界」則指出，台灣棒球已經脫胎換骨。

中華隊先發投手林昱珉當晚比賽中先發投四局、無失分，唯一被敲的安打是三局上被源田壯亮打出投手方向強襲球，林昱珉手套碰了一下未能及時處理，被跑出一支內野安打，再被坂倉將吾選到保送。儘管面臨得點圈有人危機，靠中華隊長、中外野手陳傑憲 的精彩美技，並未讓日本隊攻回本壘。

中華隊第五局雙響砲 奠定勝基

中華隊打線在第五局開火，林家正先敲出陽春砲，緊接著陳晨威與林立安打延續攻勢，陳傑憲一棒敲出三分砲。中華隊單局兩轟奠定勝基，氣勢就此全面倒向中華隊。

林家正打出本屆賽會首轟，陳傑憲則是第二度開轟，前一發為預賽首戰面對南韓隊的兩分砲，單屆對日、韓都敲出全壘打。中華隊本屆共有九名選手敲出全壘打、合計十轟，展現全員都是砲手的攻擊能力。

中華隊過去在三大賽的最佳成績為1992年巴塞隆納奧運銀牌，也是唯一爭冠紀錄，坐擁華麗的世界排名卻無法在三大賽展現爭冠實力，一直被質疑名不副實，靠三級棒球撐起積分。這趟12強賽的終局，不需再用雖敗猶榮自我安慰。

儘管成軍以來都是不看好的聲浪，隨著中華隊一場場勝仗，球迷紛紛表示要向中華隊道歉，確定將帶著冠軍返台。曾豪駒說：「不用跟我們道歉，只要全力去支持台灣的職棒、台灣的棒球，讓整個環境愈來愈好就夠了」。