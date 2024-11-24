氣候峰會／富國允加碼3000億美元 窮國仍批評 延會陷僵局

聯合國第29屆氣候峰會(COP29)23日進入延會第一日，據稱歐盟、美國和其他富裕國家已經同意，把2035年前的全球融資目標從2500億美元加碼至3000億美元，但仍遭到開發中國家批評。(歐新社)

原訂22日落幕的聯合國第29屆氣候峰會 (COP29)，23日進入延會第一日，各方對於氣候資金的金額依舊無法達成共識。據了解，歐盟 、美國和其他富裕國家已經同意，把2035年前的全球融資 目標從每年2500億美元加碼至3000億美元，然而仍遭到開發中國家批評；300多個非政府組織(NGO)共同呼籲參與峰會的開發中國家，若已開發國家不提出更有利的方案，不如退出陷入僵局的磋商。

此次為期12天、在阿塞拜然首都巴庫(Baku)舉行的峰會原定於22日結束，但由於近200個國家的談判代表試圖就未來十年的全球氣候融資計畫達成協議，會議進入加時延長。參與的這些國家必須以協商一致的方式通過該協議。

COP29主席國阿塞拜然22日起草了一份價值2500億美元的協議提案，但該提案被開發中國家嚴厲批評為金額低得可恥，貧窮國家已經拒絕。

號稱「融資峰會」的亞塞拜然氣候峰會，今年聚焦提出「新集體量化目標」(NCGQ)，預料將大幅提高已開發國家給予開發中國家的氣候資金，從每年1000億美元的規模調整至至少上兆美元。然而經過兩周的討論，仍無法做出結論，引發今年可能「流局」的恐慌。

已開發國家和開發中國家在氣候資金的金額上仍有很大的分歧。大會22日下午公布新草案版本，內容中的資金目標嚴重縮水。原本各方預期的1兆美元目標，縮水至已開發國家在2035年前，達到提供開發中國家每年2500億美元，讓許多在場的氣候倡議者和團體都無法接受。

巴西作為明年峰會的主辦國，談判代表22日晚間舉行臨時記者會，提出在2030年前達每年3000億美元、2035年前達3900億美元的折衷辦法，認為這起碼是一個起點。

路透報導，有消息指出，包括歐盟、美國等高收入國針對在2035年前，達到每年提供3000億美元的氣候基金，表示同意。

但300多個非政府組織致函由開發中國家與中國組成的77國集團(G-77)，當中寫道：「我們呼籲你們為『南方世界』(Global South，又稱全球南方或南方國家，意指開發中國家)的人民站出來。我們堅持主張，在(COP29主辦地亞塞拜然首都)巴庫與其達成爛協議，不如沒有協議；而目前是非常、非常糟糕的協議，因為已開發國家就是不讓步。」

COP29談判暴露了富裕國家與發展中國家之間的分歧，前者受到國內預算緊張制約，後者則因氣候變化引發風暴、洪水和乾旱，承受成本飆升的經濟困境。

新的融資目標旨在取代發達國家先前的承諾，即到2020年每年為較貧窮國家提供1000億美元的氣候融資。這一目標延遲了兩年、在2022年獲得實現，並將在2025年到期。