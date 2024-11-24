氣候峰會／全球碳信用交易達共識 助窮國應對氣候變遷

第29屆氣候峰會(COP29)連開12天，卻因各方始終無法針對氣候資金的規模達成共識，不得不自動延會，給人歹戲拖棚之感。(歐新社)

經過近10年談判後，在亞塞拜然首都巴庫(Baku)舉行的聯合國 氣候峰會第29次會議(COP29)，富裕國家23日終於就全球市場碳信用(carbon credit，俗稱碳權)交易達成框架協議，同意每年提供3000億美元的融資 目標，由富裕國家牽頭付款，以協助較貧窮國家應對氣候變遷 的影響。

需要提供融資的國家主要是20幾個工業化富國，包括美國、加拿大及歐洲發達國家。

新協議的目標旨在取代富裕國家先前的承諾(即2020年起每年為較貧窮國家提供1000億元氣候融資)，同時涵蓋國家之間的碳權直接貿易與聯合國支持的獨立市場。

碳信用額度是指允許排放定量溫室氣體的許可額度，富有的污染國可向其他在減排目標上做得更好的國家購買排放額度。支持者表示，聯合國支持的碳交易框架可為發展中國家帶來大量直接投資，不過批評者認為仍不夠充分。

對於這個協議，聯合國氣候變遷負責人斯泰爾(Simon Steill)稱讚是人類的保險政策。他在協議通過後說「這是一個艱難的旅程，但我們最終達成協議」，又說如同任何保險一樣，只有按時繳納足額的保費，它才有效。

斯泰爾表示，「這項協議將保持清潔能源的成長，保護數十億人的生命。它將幫助所有國家分享大膽氣候行動所帶來的巨大好處，包括更多就業機會、更強勁的經濟增長、為所有人提供更便宜及更清潔的能源。」

今次氣候會議原定22日結束，但近200個國家的談判代表，始終未能就未來十年的氣候融資計畫達成共識，於是會議延長一天爭取成果。

來自貧窮及小島嶼國家的代表認為協議缺乏包容性，指工業化國家使用化石燃料造成大量溫室氣體排放，因此必須補償其他因氣候變遷遭到嚴重損害的國家。

部分專家擔心，各國可能透過碳權交易系統來交易，掩蓋其未能真正減少溫室氣體排放的事實。