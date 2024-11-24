氣候峰會／趕在川普上台前 拜登擬提新國家自定貢獻

第29屆氣候峰會(COP29)即將落幕，隨著新一輪「國家自定貢獻」(Nationally Determined Contributions)將於明年2月截止，綜觀今年峰會，以巴西 、阿拉伯聯合大公國、英國等國最為積極，已陸續提出新版本。而有媒體報導，美國拜登 政府也計畫趕在新政府上台前提出新的國家自定貢獻。

「聯合國氣候變化綱要公約」於2015年通過「巴黎協定」，要求各成員國提出淨零碳排的政策規畫和國家自定貢獻，言明對溫室氣體減量的承諾，並每五年更新一次，下一輪國家自定貢獻將在明年2月截止。

不過，在COP29期間，有國家已搶先一步提交新一輪國家自定貢獻，包括去年的COP主辦國阿拉伯聯合大公國承諾將在2035年，相較於2019年的水準，一共減排47%。明年的主辦國巴西則預計在2035年前，相較於2005年水準，減排59%至67%。

除前後主辦國展現減碳 決心，英國也在COP29期間承諾在2035年前，相較1990年的水準，大幅減排81%。

此外，據報導，美國大選雖然結果出爐，由前總統川普贏得勝利，預料將大幅縮減美國對氣候議題的支持，但有白宮官員指出，美國政府正在針對新辦的國家自定貢獻作討論。