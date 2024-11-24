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新聞評論／資金炸彈未拆 氣候峰會注定歹戲拖棚

特派記者陳熙文、王惠英
已開發國家23日在氣候峰會上表達願為氣候目標融資加碼的態度，但一些非政府組織認為加碼幅度不夠，呼籲起來抗爭。(歐新社)
已開發國家23日在氣候峰會上表達願為氣候目標融資加碼的態度，但一些非政府組織認為加碼幅度不夠，呼籲起來抗爭。(歐新社)

第29屆氣候峰會(COP29)11月11日開幕，主席穆赫塔爾．巴巴耶夫強調，今年峰會對於指引出新的一條路來說將是不容錯過的一刻。人人對峰會充滿期待，興奮之情溢於言表。然而12天後，卻因各方始終無法針對氣候資金的規模達成共識，不得不自動延會。而這個延會延得之低調，令人錯愕。

沒有公告、沒有聲明，除了未出爐的最後決議，彷彿峰會已在前天圓滿畫下句點。唯一露餡的地方是，主辦方默默發出一封電郵給所有與會者，告知會場的餐廳將延長營業時間。

峰會的公開會議已經結束，獨剩下各國代表相互角力的閉門會議。媒體和峰會觀察員，只能不斷重新整理大會網頁，希望新的草案文字，甚至決議能盡快出爐，好一窺討論進度。然而隨著綠色氣候基金、全球環境基金等草案決議陸續曝光，攸關「新集體量化目標」(NCQG)的草案依然遲遲不見蹤影。

到底能不能在本峰會訂出新的氣候基金目標？很多人眼下已失去信心，開始抱持懷疑的態度。由於大會22日下午釋出2500億美元的規模與各界預期相差太遠，在會場引發不小的騷動，甚至有些人內心還感染一點創傷症候群。

面對大會缺乏政治敏感度的草案文字，明年COP30的主辦國巴西急忙舉行記者會。他們不樂見談判走進死胡同，導致巴西必須接下氣候基金這顆燙手山芋。不過，巴西雖然提出一個優於大會的主張，但距離1兆3000億美元的目標還是太遠，難以凝聚共識。

被媒體問及，如果各國願意接受巴西的提案，巴西肯不肯在COP30另外加碼討論，留給小國一些轉折的希望，巴西卻對此予以否決，認為各峰會有各峰會的責任。氣候資金的爭議是一顆炸彈，大家都希望可以在亞塞拜然拆彈，或者引爆，否則爭議始終沒有結果，注定要歹戲拖棚。

23日是峰會延會的第一日，在如雷掌聲中開幕的COP29，如今歸於平淡，氣候基金的目標差得不只臨門一腳，延會將延到何時，至今還看不到盡頭。

巴西 氣候峰會

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