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氣候峰會／已開發國家盼一起出錢 中國特使：無義務貢獻

編譯中心／綜合23日電
對於已開發國家希望中國一起幫忙出錢，中國氣候特使劉振民(左)說，中國「沒有義務貢獻在預期於COP29宣布的2025年後氣候融資目標」。(美聯社)
對於已開發國家希望中國一起幫忙出錢，中國氣候特使劉振民(左)說，中國「沒有義務貢獻在預期於COP29宣布的2025年後氣候融資目標」。(美聯社)

中國是全球最大碳排放國，也是大型開發中經濟體中最有錢的。它既與窮國同聲要求工業發達富國「污染者付費」，又被歐美等國要求一起「有錢出錢」。它有野心領導全球氣候議題，卻在聯合國氣候變化綱要公約締約方第29次會議(COP29)顯得進退兩難。

在COP29的亞塞拜然首都巴庫(Baku)會場，歐美政壇「大咖」多數缺席，而中國代表團則規模近千人，龐大的「存在感」特別引起國際媒體及與會人士關注。更不用說中國二氧化碳排放量每年占全世界30%，並且還在增加，又因這次大會談判重點在「show me the money」，財力弱的國家需要富國拿出巨資協助因應氣候變遷，中國的角色自然顯眼。

聯合國氣候變化綱要公約(UNFCCC)執行秘書斯帝爾(Simon Stiell)呼籲中國加緊步伐、協助領導對抗氣候變遷，「從提出一個新的氣候目標做起」。中國自願承諾的減碳目標相對保守，COP29期間不斷被鼓勵加速加碼，但中國官方對提高減排承諾說法仍很模糊。

商定新一輪的氣候融資目標是COP29關鍵議題，過去氣候大會談好的權利義務是已開發國家出錢、開發中國家收錢。衛報指出，一些開發中國家代表認為，如今中國也該出錢幫助貧窮的氣候受害國家，印度則不該跟弱勢國家分享富國在COP承諾的資金。

中國政府在巴庫會場忙的是守住立場，一方面要別人做更多，例如與交情最好的全球南方「77國集團」(G-77)共同堅持已開發國家新一輪氣候融資承諾應每年至少1兆美元，也就是比上一輪承諾目標多10倍。

中國另一方面則宣傳自身努力。中國國務院副總理丁薛祥首度提出，中國自2016年以來已提供開發中國家共人民幣1770億元(合244億美元)的氣候資助。中國官員也在會場提及中國輸出太陽能等再生能源設備對全球綠能轉型的貢獻。

對於已開發國家希望中國一起幫忙出錢，據中國官媒「中國日報」英文網引述氣候特使劉振民，他說中國「沒有義務貢獻在預期於COP29宣布的2025年後氣候融資目標」。

可是中國又想成為國際領導者。「每個人現在都看向中國」。華爾街日報引述曾任美國國務院氣候變遷特使的潘興(Jonathan Pershing)，因各界預期川普新政府可能再次退出全球氣候議程，「當美國退出，中國將會遞進，但是以非常不同的方式(填補美國空缺)」。

中國式的國際氣候議題領導，簡單說就是「人到，錢不到」，在氣候大會熱鬧現身，但只在自己充分掌控的雙邊或多邊方式下給錢。

對於已開發國家希望中國一起幫忙出錢，中國氣候特使劉振民(左)說，中國「沒有義務貢...
對於已開發國家希望中國一起幫忙出錢，中國氣候特使劉振民(左)說，中國「沒有義務貢獻在預期於COP29宣布的2025年後氣候融資目標」。(美聯社)

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