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封口費案 法官允聲請撤銷 川普司法可望全脫身

記者顏伶如／綜合報導
原訂在下周宣判封口費案刑期的紐約法院，法官默欽22日宣布無限期延後，代表總統當選人川普已從司法案件中脫身。圖為川普今年7月為封口費案在紐約出庭。（美聯社）
原訂在下周宣判封口費案刑期的紐約法院，法官默欽22日宣布無限期延後，代表總統當選人川普已從司法案件中脫身。圖為川普今年7月為封口費案在紐約出庭。（美聯社）

總統當選人川普遭控2016年大選期間付給緋聞對象、成人電影女星「封口費」時偽造商業紀錄，今年5月陪審團裁定34項罪名全數定罪。紐約州高等法院法官默欽(Juan Merchan)原本7月宣布刑期，但為避免影響選舉延至11月26日。默欽22日下令，原訂下周舉行的程序取消，同時允許川普辯護律師團在12月2日期限之前聲請撤銷起訴。

11/26原訂宣判日取消

默欽雖然宣布11月26日原訂宣判日期取消，但未公布新的宣判日期。川普面臨最高刑期是坐牢四年，但初犯通常獲得從輕量刑。

川營：決定性一大勝利

川普發言人史帝芬．張(Steven Cheung)說，默欽的裁決對川普來說是「決定性的一大勝利」(decisive win)。

川普2021年卸任離開白宮之後，遭到四項犯罪起訴。特別檢察官史密斯(Jack Smith)負責的擅自帶走機密文件案和干預聯邦選舉案，由於司法部規定現任總統免遭刑事起訴，川普在這次大選勝出之後，兩個案件均準備收場。川普在喬州遭控干預選舉案，也因地區檢察官爆發爭議而暫停。

最高法院今年7月裁定川普「公務行為」享有某種程度的豁免權之後，川普辯護律師團便針對「封口費案」向法院提出撤案請求，理由是曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)庭訊期間提出某些證據其實不應獲得採納。

美國廣播公司(ABC)分析，最高法院判決是否適用於「封口費」案，隨著默欽延期宣判而擱置。

付給女星丹尼爾斯(Stormy Daniel)13萬「封口費」是在川普第一次當選總統之前。川普辯稱，檢方以後來總統內任公務行為做為證據，起訴事由出現「明顯漏洞」。最高法院判決認定總統「公務行為」享有豁免權。

紐約檢察官則說，「封口費案」重點在於「完全個人行為」(entirely personal conduct)，無關總統任何公務行為。

川普先前已經要求法院推翻定罪判決，或者裁定全案撤銷。如果默欽推翻定罪判決，可能下令重新審理，也就是至少拖延四年，等到川普二次執政卸任後才處理。默欽也可能將紐約檢察官的起訴全數撤銷。

華盛頓郵報分析，川普明年1月20日就職之前「封口費」案判決是否將出爐，成了未知數。

法官默欽宣布川普的封口費案的刑期判決無限期延後，代表川普已從所有的司法案件中脫身...
法官默欽宣布川普的封口費案的刑期判決無限期延後，代表川普已從所有的司法案件中脫身。該案陪審團判川普34項重罪都成立。（美聯社）

川普 封口費 喬州

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