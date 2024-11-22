我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華府「老李牛肉麵」掌杓者曝光 台外交圈家鄉味 加量不用錢

饒舌音樂大咖史努比狗狗 住南加華人區20年沒人巧遇過　

董陽孜對話馬唯中曝創作過程：每一件作品 只用一支毛筆完成

記者范航瑜、馬璿／紐約報導
董陽孜的書法首次登上紐約大都會博物館。圖為博物館大廳。（記者張宗智／攝影）
董陽孜的書法首次登上紐約大都會博物館。圖為博物館大廳。（記者張宗智／攝影）

「大廳委約新作：董陽孜-對話」(The Great Hall Commission: Tong Yang-Tze, Dialogue)21日在紐約大都會藝術博物館開幕。大都會為開幕舉辦「與董陽孜的藝術之夜」，董陽孜與現當代藝術部亞洲藝術策展人馬唯中對談，分享展覽籌備歷程、如何從浩如煙海的金句中選出最終的兩句話，以及「對話」二字的深層意涵。

大都會藝術博物館策展人馬唯中。(記者馬璿／攝影)
大都會藝術博物館策展人馬唯中。(記者馬璿／攝影)
大都會為開幕舉辦「與董陽孜的藝術之夜」，董陽孜(右)與現當代藝術部亞洲藝術策展人...
大都會為開幕舉辦「與董陽孜的藝術之夜」，董陽孜(右)與現當代藝術部亞洲藝術策展人馬唯中對談。(記者馬璿／攝影)

在「對話」中，董陽孜選擇寫兩句契會的金玉良言。一幅取自「他山之石 可以攻玉」，引自「詩經．小雅」，原意是「來自他方的賢才可有助於我國」，這句話普遍被後人解讀為「包容異見可使自己進步」，也是董陽孜與觀眾共勉的座右銘。

另一句「行於其所當行，止於其不得不止」則出自宋朝文豪蘇軾之言。1100年，北宋文豪蘇軾談及他的創作過程時寫下了這句話。時至今日，這句話常被當作激勵自覺和道德尺度的銘言。

大都會模樣 印在腦海裡

兩幅作品的震撼力不但在於尺幅巨大，也因文字藝術以及水墨與紙的材料，都鮮少在大廳中展示，因而尤其引人注目。「他山之石可以攻玉」的「山」、「石」、「玉」以濃墨書寫，奠定了整幅字的構圖。每個字大小不一，讓觀眾在視覺上感受到飄逸的節奏。董陽孜將「玉」字中的最後一點抽離，也就是作品中間靠向「石」的墨點，藉此建立這兩個字之間的聯繫，強調玉石雕琢的動態和聲響。

台灣的文字藝術家董陽孜21日起在紐約大都會藝術博物館展出兩幅大字，長寬為360x...
台灣的文字藝術家董陽孜21日起在紐約大都會藝術博物館展出兩幅大字，長寬為360x727公分。圖為書寫詩經「他山之石 可以攻玉」。（記者張宗智／攝影）

相比之下，「行於其所當行，止於其不得不止」更具繪畫特質，尤因句中十三個字占據了整個畫面。董陽孜將字的筆畫撇點重疊交錯，打破了傳統豎排書寫的僵硬，賦予紙上筆墨以活力。「行」、「於」、「其」、「止」、「不」五個字都出現兩次，但每字形貌表現各異。

董陽孜坦言，剛接到大都會的邀請時十分驚喜，從未想過會有這樣的機會登上大都會的殿堂，立刻欣然接受。「我年輕的時候常來大都會，大廳的空間感、結構幾乎印在腦海裡。」董陽孜因此很快便有了初步想法。

以楷書為主 易讀也點題

在確定書寫內容時，董陽孜卻經歷了一番掙扎。問題不在於選擇的匱乏，而在於「金玉良言」實在浩如煙海，需要挑選出既契合展覽，又適合放在大都會博物館的句子並不容易。幾個月以後，她初步確定了三個句子：「乘雲氣，御飛龍」；「長嘯激清風」；「既來之則安之」，甚至都已寫在紙上，但始終不滿意。「這些句子都很好，但感覺在大都會博物館展出，分量太輕了，」一個晚上她翻來覆去睡不著，始終覺得選句不太妥當，起來給馬唯中打電話，再經修改，才定下最終選句。

董陽孜（中）與馬唯中（右）在對談時，也展示了為這次委約案所創作的其他創作（投影）...
董陽孜（中）與馬唯中（右）在對談時，也展示了為這次委約案所創作的其他創作（投影），這些作品最後未被她選中。（記者張宗智／攝影）

在文字呈現上，為顧及非漢字文化背景的外族裔觀眾，董陽孜選擇以楷書為主，有意地把它寫得比較易讀，才能更好地點題「對話」。同時，創作這兩幅巨型書法作品也考驗了她對毛筆的掌控能力。每幅作品使用同一支毛筆完成，筆觸粗細全憑手腕變化。「毛筆有時候不聽話，不滿意的作品掛上去一看就知道不行，乾脆撕碎再泡墨水，成為我可能的下一件裝置藝術，」她笑稱。「我的創作也是很環保的。」

有點不過癮 還有新想法

對董陽孜而言，「對話」既是同他者，也更是一種自省。回憶起年輕的時候來到美國，學到了不少知識。「他山之石可以攻玉」不僅是她對大都會作為世界首屈一指的博物館的功能的感悟，更是對自身成長的總結。而「行於其所當行，止於其不得不止」則是她待人處世的信條，「該做的趕快去做，該停的就停，世界自然和平，人與人之間就能誠摯相待，」董陽孜說。「我希望我是做到了。」

曾在美國求學並在紐約工作過的董陽孜，並不喜歡公眾場合發言，她破天荒接受了本次對話。「回到紐約還不錯，有點不過癮。甚至前兩天還在給馬唯中打電話，又有新的想法，我能不能再做一點。你們滿意我就開心。」對董陽孜而言，這兩幅作品文字藝術，也是內在情感的呈現。「這兩句話正是我一生的寫照。如果觀眾能讀懂，讀懂我的心情，我們也能成為朋友。」

台灣藝術家董陽孜接受紐約大都會博物館委約展21日開展，董陽孜（中）並與策展人馬唯...
台灣藝術家董陽孜接受紐約大都會博物館委約展21日開展，董陽孜（中）並與策展人馬唯中（右）對談，布幕投影是詩經的「他山之石 可以攻玉」。(記者馬璿／攝影)

董陽孜 大都會 博物館

上一則

準防長赫塞斯性侵案 警公布22頁報告…傳川普團隊考慮換人

下一則

「董陽孜-對話」震撼書法創作 紐約大都會博物館揭幕

延伸閱讀

浠水蘭溪(下)

浠水蘭溪(下)
圖輯╱台灣藝術家董陽孜紐約大都會展出作品 與馬唯中對談

圖輯╱台灣藝術家董陽孜紐約大都會展出作品 與馬唯中對談
紐約中央車站迷你火車展 節日氣氛濃

紐約中央車站迷你火車展 節日氣氛濃
台灣藝術家董陽孜書法登紐約大都會 首位亞洲藝術家受邀創作

台灣藝術家董陽孜書法登紐約大都會 首位亞洲藝術家受邀創作

熱門新聞

川普團隊開始討論大幅修改糧食券、白卡等計畫，圖為緬因一處農貿市場的標語上允許使用糧食券。(美聯社)

川普團隊擬大砍白卡、糧食券等福利 影響7000萬低收民眾

2024-11-19 05:18
開票出口民調顯示，民主黨總統候選人賀錦麗失去大批亞裔選票的支持，是敗選原因之一。華人選民多支持共和黨總統候選人川普。圖為賀錦麗7月參加拉斯維加斯的亞裔支持造勢活大 。(美聯社)

民主黨為何慘輸？亞裔、非裔、年輕女性都改投川普 19%亞裔跑票最多

2024-11-18 05:04
美國總統當選人川普。(美聯社)

美國人希望川普上任前100天做什麼？路透民調曝大眾心聲

2024-11-19 21:34
獲川普提名執掌政府效率部的特斯拉執行長馬斯克擬推動大砍政府開支，拜政府推行的退伍軍人健保、住屋補助及學貸減免等計畫將首當其衝。(路透)

馬斯克砍政府開支 學貸等10大項目首當其衝

2024-11-16 21:30
在競選期間表現出色的華裔史蒂芬．張，將出任川普的白宮連絡室主任。（路透）

言詞犀利、性格剛烈 川普華裔發言人接白宮通訊主任

2024-11-15 21:15
2017年，福斯新聞節目主持人赫塞斯採訪時任美國總統川普。路透

美防長人選陷爭議又被爆涉性侵 傳川普陣營錯愕

2024-11-16 09:42

超人氣

更多 >
這一州人人有醫保 卻看不起病？全美敲警鐘

這一州人人有醫保 卻看不起病？全美敲警鐘
35分錢的香蕉拍賣 這位中國人花624萬買下：吃掉它

35分錢的香蕉拍賣 這位中國人花624萬買下：吃掉它
紐約助理檢察官撞見無證客手淫 還被搶包…他被捕仍在笑

紐約助理檢察官撞見無證客手淫 還被搶包…他被捕仍在笑
烏克蘭駐英大使稱第三次世界大戰已開始 中國遭點名

烏克蘭駐英大使稱第三次世界大戰已開始 中國遭點名
當不成司法部長…蓋茨可以回去當議員嗎？

當不成司法部長…蓋茨可以回去當議員嗎？