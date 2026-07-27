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美暫停空襲伊朗傳因飛彈庫存下降 川普否認武器短缺

編譯廖振堯／綜合報導
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北約秘書長呂特在白宮與川普總統會談，副總統范斯(坐者左一)、國防部長赫塞斯(坐者...
北約秘書長呂特在白宮與川普總統會談，副總統范斯(坐者左一)、國防部長赫塞斯(坐者左二)與參謀首長聯席會議主席凱恩(立者右二)在場聆聽。(歐新社)

美軍原本計畫24日升級攻勢，開始密集打擊伊朗，行動可能持續長達兩周，但川普總統當天深夜突然喊停。知情官員透露，這是因為各方還在努力重啟外交斡旋；另一方面防空飛彈庫存持續下降，國防官員們正在討論大規模打擊可能造成的影響。

華爾街日報報導，官員表示中央司令部指揮官海軍上將古柏(Brad Cooper)原已準備多種方案，包括一場可能持續10到14天的密集作戰行動，美軍已開始向該地區調動飛機和武器。川普24日卻表示，外交途徑再次成為選項之一，正與伊朗溝通中；官員則說卡達、阿曼在內的海灣國家正在努力重啟外交斡旋。

北約秘書長呂特(左)在白宮與川普總統(左二)會談，副總統范斯(坐者右二)、國防部...
北約秘書長呂特(左)在白宮與川普總統(左二)會談，副總統范斯(坐者右二)、國防部長赫塞斯(坐者右一)與參謀首長聯席會議主席凱恩(立者右一)在場聆聽。(美聯社)

官員指出，白宮已從參謀首長聯席會議主席凱恩(Dan Caine)獲悉防空飛彈庫存不斷減少的情況。凱恩對此表達擔憂，他認為庫存不足雖然不會妨礙對伊朗的大規模作戰行動，但會增加風險。

也有官員透露，古柏上將認為美國能夠應付愛國者(Patriot)飛彈和其他防空飛彈庫存有限的問題，因為如果川普批准加強打擊行動，美軍將重挫伊朗使其無法大量發射彈道飛彈，所以不需要那麼多防空武器。

分析人士多次警告，防空攔截飛彈庫存下滑，可能會削弱美國威懾對手(包括中國)的能力。華府智庫「戰略暨國際研究中心」(CSIS)4月發布、由陸戰隊退役上校坎西恩(Mark Cancian)和該智庫研究員帕克(Chris Park)撰寫的一份報告，估算伊朗戰爭中七種主要彈藥之消耗量；兩人26日受訪時表示，估計自戰爭爆發以來至少已消耗1500枚愛國者飛彈，所以美國目前庫存僅剩不到1000枚。官員稱海灣國家也消耗了大量的反飛彈攔截武器，這已成為五角大廈的憂慮之一。

川普否認彈藥短缺是個問題，他在接受華爾街日報採訪時堅稱「我們的彈藥比世界上任何國家都多，也遠遠超過我們的需求」。白宮則表示，如果新聞報導公布最新的愛國者和薩德(THAAD)飛彈消耗數量、顯示自戰爭開始以來大量消耗，將影響國家安全。

精華 FAQ

  • 知情官員指出，主要原因一是各方仍在 تلاش重啟外交斡旋，二是美軍防空飛彈庫存持續下降，白宮與國防官員擔心大規模打擊會帶來額外風險。

  • 中央司令部指揮官古柏上將已準備多種方案，其中一項是持續10到14天的密集作戰行動，美軍也已開始向該地區調動飛機與武器。

  • 分析人士認為，攔截飛彈消耗過快會削弱美國對伊朗及其他對手的威懾力；川普雖否認短缺，白宮仍對公開最新消耗數據可能影響國安表示擔憂。

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