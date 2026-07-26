我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國哪一州最有幸福感？加州不是唯一答案 華人答案很現實

獨家專訪／NASA林琪兒：到外太空繞很多圈，回到台中圓滿了

連炸伊朗13天突喊卡？川普否認美軍彈藥吃緊 美官員：為談判留空間

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普24日於華府出席白宮記協晚宴。(路透)
美國總統川普24日於華府出席白宮記協晚宴。(路透)

美國總統川普連續空襲伊朗13天後，24日起下令暫停，伊朗也停止報復攻擊。紐約時報與CNN等美媒指，原因是川普憂心彈藥庫存、波灣盟邦反應等因素。對此，川普回應華爾街日報否認彈藥吃緊，美國駐聯大使稱暫緩攻勢是為與伊朗談判保留空間。另一方面，白宮警告媒體披露飛彈消耗數據恐危及國家安全。

川普在給華爾街日報的聲明中否認彈藥庫存減少構成問題，他堅稱：「我們擁有的彈藥遠多於世界上任何國家，也遠超過我們所需。」

同時，白宮表示，若新聞機構報導美國政府最新的愛國者與薩德飛彈消耗數據，揭露戰爭爆發以來已動用大量攔截彈，恐將危及國家安全。

美國駐聯大使沃茲26日分別受訪NBC節目「會晤新聞界」與福斯新聞時表示，川普正為與伊朗的談判保留空間，相關磋商已從技術層面一路推進至最高層級，外交努力尤其在過去幾天明顯加速。

另外，沃茲似乎承認美國大量彈藥庫存已遭消耗，並歸咎於對烏克蘭軍援及前任政府留下的庫存不足；但面對追問，他仍強調美軍擁有有效執行這場軍事行動所需的一切資源，重申美軍已「上膛待命」，所有選項仍在檯面上。

伊朗 川普 白宮

上一則

美國駐聯合國大使：川普給美伊談判一些空間

下一則

期中選舉倒數100天 民主黨民調領先 共和黨在選區重劃有優勢

延伸閱讀

美軍暫停空襲伊朗 CNN：范斯與參聯會主席憂戰事升級

美軍暫停空襲伊朗 CNN：范斯與參聯會主席憂戰事升級
川普為何深夜突喊停對伊朗大規模作戰？紐時曝光原因

川普為何深夜突喊停對伊朗大規模作戰？紐時曝光原因
美國駐聯合國大使：川普給美伊談判一些空間

美國駐聯合國大使：川普給美伊談判一些空間
美軍拆伊朗未爆彈陣亡 美連炸9夜再增兵 美伊全面戰一觸即發

美軍拆伊朗未爆彈陣亡 美連炸9夜再增兵 美伊全面戰一觸即發

熱門新聞

川普總統24日於華府出席白宮記者協會晚宴。(美聯社)

川普為何深夜突喊停對伊朗大規模作戰？紐時曝光原因

2026-07-25 20:23
美國總統川普19日搭乘卡達捐贈的波音747豪華客機，即新空軍一號，從新澤西州返回馬里蘭州安德魯聯合基地。(美聯社)

坐實紐時爆料？川普鬆口「卡達贈空軍1號將停飛」原因曝光

2026-07-20 01:46
衛生部長小甘迺迪宣布，將暫停撥付給明尼蘇達州與加州的醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)款項。(歐新社)

懷疑詐欺 加州、明州逾10億元白卡補助遭凍結

2026-07-21 13:20
副總統范斯公開一家六口合照。（取材自第二夫人X@SLOTUS）

范斯小兒子曝光 首度公開一家六口合照

2026-07-24 22:22
美國總統川普。(路透)

金融時報：川普最快本周以強迫勞動為由祭301關稅

2026-07-21 10:01
財政部長貝森特表示美國可以因為竊盜AI模型對中國展開制裁。(歐新社)

中國竊美AI模型？貝森特：許多中國模型發現美浮水印

2026-07-22 10:47

超人氣

更多 >
王凱猝逝 璟宣淚曝「前天才說身體不適」不敢跟劇組說

王凱猝逝 璟宣淚曝「前天才說身體不適」不敢跟劇組說
紐約法拉盛連棟住宅5級大火 23人受傷、78歲華婦確認死亡

紐約法拉盛連棟住宅5級大火 23人受傷、78歲華婦確認死亡
菲爾茲獎美國得主 中文流利暴紅 兒曾問：爸出生中國？

菲爾茲獎美國得主 中文流利暴紅 兒曾問：爸出生中國？
福州男用餐時「肚子突變大」餐廳員工勸3次搶回一條命

福州男用餐時「肚子突變大」餐廳員工勸3次搶回一條命
「王楚欽沒什麼實力」退役4年國手爆冷贏球 被出征到關帳號

「王楚欽沒什麼實力」退役4年國手爆冷贏球 被出征到關帳號