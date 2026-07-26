第14夜沒炸？ 美連轟13晚後 對伊朗暫休兵

這張美國中央司令部14日發布的影片截圖顯示，美國海軍「喬治‧H‧W‧布希」號航空母艦在未公開地點進行飛行作業。(路透)

CNN報導，美國中央司令部過去連續13晚均會在社群媒體X平台發文，宣布對伊朗 境內軍事目標發動攻擊，但美東時間24日並未發布「連14晚空襲伊朗」這類公告。目前尚不清楚，這是否因中央司令部當天未對伊朗採取軍事行動。

美軍24日表示，已向一艘試圖突破美方對伊朗港口封鎖的商船開火；與此同時，伊朗也鎖定波斯灣周邊的美軍據點發動攻擊。

美聯社報導，這起事件發生在阿曼灣。中央司令部發言人霍金斯上校(Tim Hawkins)指出，「拉文號」(M/T Lavine)至少四度試圖突破封鎖，船員曾接獲警告但未遵從命令，美軍隨後向輪機艙開火，使「拉文號」失去航行能力。這是美軍恢復封鎖以來，第二艘遭癱瘓的商船。

伊朗伊斯蘭革命衛隊25日表示，其部隊在過去24小時內攔截了四艘試圖通過戰略要地荷莫茲海峽的船隻。

另一方面，川普總統24日在和高階顧問及內閣高官開會後指稱，美軍「已上膛待發。隨時準備行動」。但他仍又一次為美伊達成協議、透過外交方式解決保留空間。

川普24日說，「我們正與 (伊朗)他們對話。我覺得他們是認真的。我認為，他們這次是我們見過最認真的，但這不代表我們一定能達成共識；也許他們會認輸求饒、也許會直接放棄，也許只會躲進洞穴藏起來」。

對於美伊戰爭的退場策略，川普則說，「有一種軍事的退場方式，那就是我們繼續按照目前的方式推進，甚至可以加重力道，摧毀他們擁有的一切。或者還有一種更明智的策略，那就是達成協議」。

川普還說，「我認為他們只是沒準備好；有時候他們不想承認自己想達成協議。他們想表現得像個硬漢，但其實是想達成協議」。他表示，也許沒必要像自己過去幾天祭出的威脅，對伊朗發動大規模攻擊。

另外，伊拉克北部城市阿比爾24日接連傳出爆炸聲；當地是半自治庫德地區首府，也駐有一批美軍顧問。當地安全官員表示，美國領導的部隊擊落五架載有爆裂物的無人機，美軍駐紮的機場附近也可見黑煙升起。美國軍方官員未回應詢問。

隨著戰火再起，外交前景仍不明朗，雙方一連串動作顯示局勢可能進一步升級。美國駐中東各國大使館開始警告當地美國人，離境管道可能愈來愈少；伊朗革命衛隊則建議鄰國居民遠離駐有美軍的基地。

此外，沙烏地阿拉伯領導的葉門聯軍25日稍早表示，為回應伊朗支持的青年運動叛軍在紅海攻擊沙國油輪，沙國已空襲葉門港口城市荷台達；青年運動則揚言升級行動。