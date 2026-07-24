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葉門叛軍封紅海、轟油輪 川威脅祭「重大軍事懲罰」

編譯周辰陽／綜合報導
葉門學生22日在沙那大學遊行踩踏美國與以色列國旗，聲援青年運動組織對沙烏地阿拉伯...
葉門學生22日在沙那大學遊行踩踏美國與以色列國旗，聲援青年運動組織對沙烏地阿拉伯實施海上封鎖。(歐新社)

葉門「青年運動」組織 (Houthis，另譯「胡塞武裝」) 22日宣布，為執行新一波紅海封鎖，已攻擊兩艘沙烏地阿拉伯油輪。此舉為美伊戰火中另點燃新戰線，國際油價應聲突破每桶100美元，川普總統23日發文威脅，若青年運動不收手，美國將對其與伊朗進行「重大軍事懲罰」。

青年運動表示，他們對兩艘「違反封鎖措施」的沙國油輪發動攻擊，這兩艘船是「恩塞利亞號」(Encelia)和「萊拉號」(Layla)。

英國海事貿易行動辦公室說，一艘油輪船長通報在沙國沿海城鎮舒凱克(Al Shuqaiq)西南約70浬處遭不明飛行物體擊中引發火災，船員正在滅火。

青年運動聲稱，自封鎖沙國以來，已有約十艘船折返，將繼續針對沙國航運落實「以封鎖回應封鎖」政策。

國際航運商會告訴法新社，青年運動一直透過無線電向船舶廣播，「若不遵守葉門武裝部隊的決定，船舶將成為我們鎖定的目標」。

青年運動封鎖紅海的威脅，恐加劇荷莫茲海峽關閉帶來的衝擊，危及沙國繞道輸出部分石油的能力。戰前全球海運原油12%經由紅海曼德海峽運送。

並非所有船隻都受到紅海封鎖影響。華爾街日報報導，兩艘中國超大型油輪「新龍洋號」與「科斯紐湖號」23日從位於沙國西部、紅海邊的延布港裝載原油後，快速航向沙國與葉門西側的曼德海峽，並成功通過。這兩艘船均由「中國遠洋海運集團」旗下子公司擁有，航行期間兩艘油輪都將目的地訊息標示「中國船員與船東」。

葉門青年運動組織在一處廣場上展示飛彈和無人機模型。該組織宣布封鎖紅海，並攻擊兩艘...
葉門青年運動組織在一處廣場上展示飛彈和無人機模型。該組織宣布封鎖紅海，並攻擊兩艘油輪。(歐新社)

伊朗革命衛隊23日則表示，他們阻止三艘油輪通過荷莫茲海峽。聲明說，三艘油輪受美軍「慫恿」，試圖通過荷莫茲海峽南邊布有水雷的航道，但其中一艘爆炸起火後，其餘兩艘迅速掉頭返回。

中東兩大能源運輸咽喉曼德海峽和荷莫茲海峽可能受阻，導致國際原油基準布蘭特油價連五天攀高，23日每桶突破100美元。

川普23日在社群平台發文表示，一年前青年運動向船隻開火干擾商業與貿易活動，美國曾以強大力量攻擊青年運動，如今他們又採取行動攻擊兩艘沙國船隻。

川普說，如果他們再犯，美國將追究伊朗的責任，因為青年運動是伊朗的代理人和代理武裝，屆時美國將對伊朗以及青年運動施加重大軍事懲罰。

精華 FAQ

  • 青年運動表示，他們攻擊了2艘沙烏地阿拉伯油輪「恩塞利亞號」與「萊拉號」，理由是這些船隻違反其封鎖措施，目的在於以攻擊航運回應對方並落實紅海封鎖。

  • 由於紅海與荷莫茲海峽可能同時受阻，市場擔憂全球原油運輸受影響，導致布蘭特油價連續上漲，23日一度突破每桶100美元，反映能源供應風險升高。

  • 川普表示，若青年運動再攻擊船隻，美國將追究伊朗責任，因其是伊朗代理人；他並警告，屆時美國將對伊朗與青年運動施加「重大軍事懲罰」。

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