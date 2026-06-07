川普：我沒承諾重返白宮不會發生新戰爭 我們只打3個月

川普接受NBC專訪時，否認他曾經承認不發動新的戰爭。(取自NBC畫面)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 川普否認曾保證重返白宮後不會爆發新戰爭。

川普否認曾保證重返白宮後不會爆發新戰爭。 重點二： 他稱美伊戰事只打三個月，並非無止盡戰爭。

他稱美伊戰事只打三個月，並非無止盡戰爭。 重點三：川普說美伊核協議已接近完成，卻仍要求更多保證。

川普 總統7日接受國家廣播公司新聞網(NBC News)「會晤新聞界」(Meet the Press)專訪時，就美伊戰爭走向、核協議談判進程及相關爭議作出迄今最詳盡的表態，但訪談最終因川普不滿主持人追問選舉和反武器化基金問題而針鋒相對，川普怒摘麥克風離場。

美聯社報導，川普2024年競選連任期間，多次標榜任內不會發動新戰爭，並批評民主黨對手為「好戰者」，但美國在2月28日對伊朗 開戰。外界質疑，川普是否違背承諾？

川普在NBC專訪中反駁，稱他「並未保證」重返白宮 後不會發生戰爭，反問「若是如此，幹嘛要建立全球最強大的軍隊？」他重申，「我不喜歡無止盡戰爭，美伊戰爭並非不會結束，我們只打三個月。」

川普透露，美伊雙方在解決核問題的永久協議上「非常接近」簽署，但他要求伊朗在棄核問題上作出更實質承諾；他指出，現有草案已納入伊朗「不得研發核武」的條款，但他堅持納入禁止購買或獲取核武的附加條款，伊朗起初反對，最終退讓。

川普首度透露，雙方若順利簽署協議，美國願意與伊朗合作回收並銷毀其境內現存的高濃縮鈾，無論是在現場還是運至他處；但若談判破裂，美國將再次以軍事手段削弱伊朗，直到美軍能自行安全回收核材料，且太空部隊已透過衛星全天候監控伊朗核活動。

川普強調，在正式的協議簽署前，美國不會解除制裁或解凍伊朗的資產，一切讓步都是「之後的事」。

川普表示，伊朗前最高領袖哈米尼(Ali Khamenei)遭擊斃後，56歲的兒子穆吉塔巴‧哈米尼(Mojtaba Khamenei)接掌大權，他形容新領袖「更年輕、更理性」，並願意與他直接對話。

川普透露，自己「很有可能」知道穆吉塔巴的藏身位置，但拒絕說明。

此次專訪在威斯康辛州奇珀瓦福爾斯市(Chippewa Falls)的一座金屬屋頂穀倉內錄製，暴雨不斷打斷訪談，但最終導致錄影結束的主因，是川普因不滿主持人韋爾克(Kristen Welker)追問加州初選計票爭議及18億元的反武器化基金，雙方激烈爭執、互不相讓，最後川普摘下麥克風，提前結束採訪離開現場。