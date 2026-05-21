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30年前擊落民航機案 美起訴古巴前總統卡斯楚

編譯陳韻涵／綜合報導
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美國司法部20日宣布境外起訴古巴前總統勞爾．卡斯楚，再度升高美國與古巴的緊張關係...
美國司法部20日宣布境外起訴古巴前總統勞爾．卡斯楚，再度升高美國與古巴的緊張關係。（美聯社）

聯邦檢察官20日在邁阿密宣布，對94歲的古巴革命領袖、前總統卡斯楚(Raul Castro)提出刑事訴訟，指控他1996年下令擊落兩架由邁阿密古巴流亡者駕駛的民用飛機，造成四人死亡，其中三人為美國公民。聯邦此舉被視為川普政府擴大施壓古巴的最新舉措，也是繼美方對委內瑞拉領袖採取司法行動後，再度以法律手段介入外交議題。

法律手段介入外交 川普政府擴大施壓古巴

民主黨聯邦參議員同日提出「戰爭權力決議」(War Powers Resolution)，試圖限制川普總統在未經國會授權下對古巴採取軍事行動；但通過機會不大。

華盛頓郵報報導，起訴書由邁阿密聯邦大陪審團於4月秘密提出，罪名包括謀殺、合謀殺害美國公民及破壞飛機，另有五名古巴軍方飛行員同列被告。

司法部選在古巴獨立日於邁阿密象徵古巴流亡史的自由塔公布消息，現場聚集大批古巴裔美國人。

美國司法部代理部長布蘭奇以卡斯楚涉嫌謀殺，在美國起訴，相當罕見。（歐新社）
美國司法部代理部長布蘭奇以卡斯楚涉嫌謀殺，在美國起訴，相當罕見。（歐新社）

美聯社報導，代理司法部長布蘭奇(Todd Blanche)表示，遇害者家屬等待正義將近30年，「他們是手無寸鐵的平民，執行人道救援任務，營救並保護佛羅里達海峽對岸遭壓迫的人們逃離」。

布蘭奇強調，川普政府的原則是「如果你殺害美國人，無論過多久，我們都會追究責任」。

美國的流亡古巴人組織「救援同胞」(Brothers to the Rescue)1991年由古巴流亡者組織成立，原以搜救試圖橫渡佛羅里達海峽的難民為主，後來多次飛越古巴領空散發反政府傳單，引發古巴當局哈瓦那政府的不滿。

1996年2月24日，兩架塞斯納(Cessna)飛機在哈瓦那北方國際空域遭古巴軍方的米格-29戰機以飛彈擊落，四名機組人員全數罹難，另有一架飛機驚險逃離；事發當時的古巴國防部長，正是卡斯楚。

其中一名空難罹難者的女兒瑪琳‧亞歷杭德拉-特里亞納(Marlene Alejandre-Triana)表示，「早該如此」；她多年來持續提供資料給聯邦調查人員，並認為卡斯楚是這起空難的主使者之一。

94歲卡斯楚 引渡來美受審機率低

不過，司法部起訴卡斯楚的象徵意義大於實質，外界普遍認為，卡斯楚被引渡來美受審的機率極低。

但是喬治華盛頓大學(GWU)國家安全檔案館(National Security Archive)的美古關係專家昆布魯(Peter Kornbluh)表示，卡斯楚未來勢必得「保持低調」。

古巴總統狄亞士-卡奈(Miguel Díaz-Canel)抨擊此案為政治鬧劇，指美國在替潛在的軍事行動找藉口。

被問及古巴未來情勢時，川普回答「拭目以待」，稱美國願意提供人道援助給「失敗的國家」。

路透報導，民主黨聯邦參議員肯恩(Tim Kaine)、謝安達(Adam Schiff)與加列戈(Ruben Gallego)共同提出「戰爭權力決議」，試圖限制川普在未經國會授權下對古巴採取軍事行動。肯恩警告，若以「虛構威脅」推動古巴政權更迭，恐引發嚴重人道與移民危機。

不過，參院目前由共和黨掌控，多數觀察家認為，此決議案過關的機率不高。

古巴 華盛頓郵報 川普

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