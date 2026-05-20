美以炸伊朗原想複製委內瑞拉模式 川普屬意「他」接管政權

伊朗前總統艾瑪丹加2024年6月2日赴內政部登記參選總統。（路透）

美國與以色列聯手對伊朗 開戰，伊朗最高領袖及多名高層官員隨即死於以軍空襲，美國總統川普 則在數日後公開表示，若由伊朗「內部某人」接掌政權，或許會是最好的結果。紐約時報19日獨家報導，美以心中確實有一位特定、而且極為令人意外的人選：過去以強硬反以、反美立場聞名的伊朗前總統艾瑪丹加（Mahmoud Ahmadinejad）。

若說艾瑪丹加是不尋常的人選，恐怕還太過輕描淡寫。艾瑪丹加在2005年至2013年擔任伊朗總統期間，曾主張「把以色列從地圖上抹去」，也是核計畫的強力支持者，並長期激烈批評美國，同時以強力鎮壓國內異議聞名。儘管近年他與伊朗政權高層衝突加劇，並遭當局嚴密監控，但過往立場依舊極具爭議。

外界目前仍不清楚，艾瑪丹加是如何被拉攏參與這項計畫，但根據知情美國官員說法，這項由以色列制定、且艾瑪丹加本人也曾被徵詢意見的驚人計畫，很快便發生變數。

以軍在戰爭第一天空襲伊朗，艾瑪丹加也一度傳出已在住家遇襲身亡。不過，這場空襲並未嚴重損壞艾瑪丹加位於死巷盡頭的住宅，而是巷口的安全哨站遭到攻擊。美方官員與艾瑪丹加的一名友人表示，以軍這場空襲原本是為了炸死負責看守艾瑪丹加的革命衛隊成員，藉此讓他脫離軟禁。伊朗官方媒體數日後則澄清，艾瑪丹加已生還，但他的「保鑣」，也就是實際上同時負責看守並軟禁他的革命衛隊成員，已全數死亡。

艾瑪丹加在襲擊中受傷，但成功生還。然而，他死裡逃生後，對這項政權更替計畫感到失望，此後便再未公開露面，目前下落與狀況皆不明。

這項此前未曾曝光的秘密行動，是以色列為推翻伊朗神權政府所制定多階段計畫中的一環，也凸顯川普與以色列總理內唐亞胡當初發動戰爭時，不僅錯估了達成目標的速度，也在某種程度上押注於一項極具風險的伊朗政權更替方案。部分美方官員尤其對於讓艾瑪丹加重新掌權的可行性持懷疑態度。

美國與以色列曾將艾瑪丹加視為伊朗新政府潛在領導人，也進一步顯示，這場戰爭原本就帶有建立更容易掌控的伊朗新政權意圖。大西洋月刊3月一篇報導指出，這場空襲「實際上是一場越獄行動」，並引述艾瑪丹加匿名友人說法稱，他在住家遭空襲後脫離政府軟禁。另一名艾瑪丹加友人隨後向紐時證實，艾瑪丹加認為，這場空襲確實是為了讓他重獲自由。

這位人士表示，美方視艾瑪丹加為可以領導伊朗、並有能力掌控「伊朗政治、社會與軍事情勢」的人選。他未來也能在伊朗「扮演極其重要的角色」，顯示美國視他如同委內瑞拉 現任領導人羅德里格茲（Delcy Rodriguez）；後者是在美軍逮捕前總統馬杜洛後掌權，之後與川普政府密切合作。

不過，目前仍有許多問題未解，包括美以究竟打算如何讓艾瑪丹加重新掌權，以及導致他受傷的空襲細節。白宮發言人凱利（Anna Kelly）未正面答覆政權更替計畫與艾瑪丹加相關問題。以色列情報機構摩薩德（Mossad）發言人拒絕評論。