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參院通過表決推進限制川普攻打伊朗 還有下一關

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參院50:47通過表決 推進限制川普攻打伊朗「還有下一關」

編譯盧思綸／即時報導
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美國總統川普19日在白宮。(歐新社)
美國總統川普19日在白宮。(歐新社)

華盛頓郵報報導，參院19日以50票贊成對47票反對通過程序性表決，推進一項阻止總統川普進一步攻擊伊朗的決議，期間有4名共和黨人倒戈。下一步仍須經參院正式表決通過，之後還得送交眾院審議，整體過關難度仍高。

這次共有4名共和黨參議員加入民主黨陣營支持推進決議，包括肯塔基州的保羅（Rand Paul）、緬因州的柯林斯（Susan Collins）、阿拉斯加州的穆考斯基（Lisa Murkowski）與路易斯安那州的凱西迪（Bill Cassidy）。民主黨方面則僅有賓州參議員費特曼（John Fetterman）投下反對票。

華爾街日報報導，共和黨人凱西迪這次轉向受到格外關注。川普日前才公開呼籲選民在路易斯安那州共和黨初選中將他拉下台，並慶祝他敗選；幾天後，凱西迪便首度支持限制川普對伊朗動武權限的這類決議。先前7次類似表決中，面臨連任壓力的凱西迪都未支持。

這項決議援引1973年「戰爭權力決議」（War Powers Resolution）。該法規定，若總統未經國會授權讓美軍介入衝突，必須在60天內撤軍。川普政府在5月1日已超過期限，但白宮主張，美伊衝突實際上已經結束，因此不受限制；不過，美軍目前仍持續執行對伊朗的海上封鎖。

這項決議距離正式生效仍有多道難關。參議院接下來仍須通過決議本身，而先前缺席程序性表決的3名共和黨參議員若回歸投票，結果可能翻盤。

此外，眾議院上周才以些微差距否決一項類似決議；即使國會兩院皆通過，川普也幾乎確定會動用否決權，而國會還需再以足夠票數推翻總統否決，才能讓決議生效。

川普19日揚言最快在22日重啟對伊朗的軍事行動。他稱，由於伊朗領導人央求達成協議，他才在最後關頭收手，「但若談判破裂，美國將在未來幾天內發動新一輪打擊」「我會說兩三天內，也許是22日、23日、24日之類的，也可能是下周初」。

伊朗 參院 川普

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