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無限期駐軍、有權否決外資 紐時揭川普格陵蘭訴求

中央社18日即時報導
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美國正在討論與格陵蘭在天然資源方面的合作。格陵蘭蘊藏豐富的石油、鈾、稀土和其他關...
美國正在討論與格陵蘭在天然資源方面的合作。格陵蘭蘊藏豐富的石油、鈾、稀土和其他關鍵礦物，儘管其中大部分深埋在格陵蘭的冰層之下。(路透)

伊朗衝突仍在延燒，美國總統川普對格陵蘭的執念似乎成了一段被遺忘的插曲，但在過去4個月裡，來自美國、格陵蘭以及掌控格陵蘭外交事務的丹麥談判代表，一直在華府舉行機密會談。

「紐約時報」報導，這些會談旨在為川普揚言以軍事接管格陵蘭提供一個下台階，並縮小一場可能導致北大西洋公約組織（NATO）聯盟分裂的危機。

但格陵蘭領袖對目前提出的方案感到擔憂，因為美方企圖在這個北極島嶼扮演更重要的角色。他們也擔心，如果與伊朗的衝突平息，川普會再度將侵略矛頭對準格陵蘭。

部分格陵蘭政治人物表示，他們甚至在日曆上圈出了一個需要警惕的日期6月14日，也就是川普的生日。

紐時基於對華府、哥本哈根和格陵蘭官員的採訪所進行的一項調查發現，美方正試圖修改一項長期的軍事安排，以確保美軍能無限期留在格陵蘭，即使格陵蘭獨立。這個概念基本上是一個永久條款，而格陵蘭人對此非常反感。

此外，美國已將談判範圍擴大到軍事事務之外，並希望對格陵蘭境內的任何重大投資交易擁有實質否決權，藉此將俄羅斯與中國等競爭對手排擠在外。格陵蘭人與丹麥人對此表示強烈反對。

美國正在討論與格陵蘭在天然資源方面的合作。格陵蘭蘊藏豐富的石油、鈾、稀土和其他關鍵礦物，儘管其中大部分深埋在格陵蘭的冰層之下。

五角大廈正迅速推進軍事擴張計畫，最近更派遣一名陸戰隊軍官前往格陵蘭南部的城鎮納沙斯瓦哥（Narsarsuaq），視察二戰時期的機場、港口以及可供美軍駐紮的地點。

格陵蘭官員擔心，美國的要求如此苛刻，等同於對格陵蘭主權的重大侵犯。儘管丹麥和美國官員都聲稱格陵蘭的未來取決於島上5萬7000名人民，但格陵蘭官員表示，美國的要求將束縛他們世世代代。

格陵蘭議會議員韓森（Justus Hansen）表示，如果美國人得到他們想要的一切，將永遠不會有任何「真正的獨立」。

他說：「我們倒不如把自己的旗幟升一半就好。」

伊朗 格陵蘭 丹麥

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