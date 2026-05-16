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美不續延俄油豁免 印度最大買家首當其衝

中央社／華盛頓16日即時報導
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財政部長貝森特。（美聯社）
財政部長貝森特。（美聯社）

針對伊朗封鎖荷莫茲海峽引發油價飆漲與供應短缺，美國先前將一項制裁豁免延長一個月，允許印度等國採購俄羅斯海運石油。隨著期限於今天屆滿，川普政府任由該制裁豁免失效。

路透報導，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）先前曾表示，他不會延長允許採購儲存在油輪上的俄羅斯石油通用許可證。

截至華府時間今天午後，美國財政部網站仍未發布任何延長許可通知。財政部發言人則拒絕進一步評論。

兩位美國民主黨重量級參議員夏亨（Jeanne Shaheen）與華倫（Elizabeth Warren）昨天敦促川普政府不要延長這項豁免。她們指出，這項政策是在為俄羅斯提供資金以資助其對烏克蘭的戰爭，但沒有證據顯示這能降低美國消費者的燃料成本。

面對伊朗戰爭期間不斷衝高的全球能源價格，川普政府先前使出渾身解數試圖抑制。當時採取的措施還包括動用戰略石油儲備進行貸款，以及暫時豁免名為「瓊斯法」（Jones Act）的航運規定。此外，川普也表示，他支持暫停徵收每加侖18.4美分的聯邦汽油稅。

然而，這些措施對抑制美國汽油價格幫助有限。目前美國汽油價格約為每加侖4.50美元，創2022年以來最高的紀錄。自2月28日戰爭爆發以來，國內與國際油價一直徘徊在每桶100美元上下或更高水準。

川普昨天結束北京行返美途中向媒體表示，他已與中國國家主席習近平討論，可能解除對購買伊朗石油的中國企業所實施的制裁，並稱將很快作出決定。

印度是俄羅斯海運原油的最大買家，在先前制裁豁免措施實施後，印度4月與5月的採購量接近歷史高點。

印度 荷莫茲海峽 伊朗

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