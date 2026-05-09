我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

還沒審查完？川普催回覆終戰方案 伊朗冷回：我們有自己的步調

哈利、梅根驚傳「分居」遭爆：只是名義上夫妻

還沒審查完？川普催回覆終戰方案 伊朗冷回：我們有自己的步調

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
伊朗德黑蘭一名女子8日走過一面反美看板，看板上印有美國總統川普與荷莫茲海峽意象。...
伊朗德黑蘭一名女子8日走過一面反美看板，看板上印有美國總統川普與荷莫茲海峽意象。（路透）

美國總統川普美東時間8日表示，華府提出結束美伊戰爭的最新提案，預計當晚就會收到伊朗方面的回應，但截至目前仍未有消息傳出。伊朗外交部發言人巴蓋伊（Esmaeil Baghaei）則表示，美方提案仍在審查中。

根據稍早新聞，川普當天離開白宮接受記者團簡短採訪時提到，伊朗據稱將於當晚向美方提交一封信，「我們看看情況會怎麼發展。」被問及伊朗是否故意拖慢談判進程時，他則表示：「我們很快就會知道了。」

NBC新聞報導，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）當天也表示，美方正在等待伊朗回應，「我們今天應該就會知道一些消息。我是說，我們正在等他們回應，接下來要看回應內容是什麼。」他說，希望伊朗的回應能讓雙方進入「嚴肅的談判程序」。

半島電視台報導，巴蓋伊在街頭接受採訪時表示，美方提出的方案仍在審查中，伊朗將在適當時機作出回應。他還說，美國政治人物設定的期限毫無意義，「我們按照自己的步調做事，不會在意期限或最後通牒」。

半島電視台指出，伊朗遲遲未作回應的原因之一，是相關文本具有高度技術性。對於長期與美國談判的伊朗官員而言，文件中的每個日期與每個字詞都必須仔細檢視。

此外，所有相關機構與人士也都必須達成共識，包括由國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）領導的談判團隊、具有重要影響力的革命衛隊（IRGC），以及負責監督包括戰爭在內安全事務的最高國家安全委員會。

報導指出，送交美方的最終回應仍須獲得伊朗最高領袖同意或批准，因此整個決策程序需要相當長時間，但可能隨時作出。伊朗方面僅確認，相關方案仍在審查中，當局持續進行研議。

伊朗 川普 魯比歐

上一則

國務院以向伊朗提供衛星圖像為由 制裁3家中國公司

延伸閱讀

坦言衝突未結束 川普：伊朗快撐不下去 躲在洞穴裡的人該簽協議

坦言衝突未結束 川普：伊朗快撐不下去 躲在洞穴裡的人該簽協議
川普：基於人道 美軍將護船駛離荷莫茲 伊朗硬回

川普：基於人道 美軍將護船駛離荷莫茲 伊朗硬回
川習會前解決？川普稱美伊衝突很有機會結束 沒協議就重新狠狠轟炸

川習會前解決？川普稱美伊衝突很有機會結束 沒協議就重新狠狠轟炸
不滿伊朗和平方案 川普：打擊計畫仍在 想被炸稀巴爛？

不滿伊朗和平方案 川普：打擊計畫仍在 想被炸稀巴爛？

熱門新聞

川普總統。(美聯社)

伊朗飛彈擊中美軍艦？川普：除了這艘船…其他無損傷

2026-05-04 14:21
川普總統周五在棕櫚灘論壇俱樂部年度晚宴致詞。(美聯社)

川普總統透露了他為什麼不養狗

2026-05-02 13:41
2025年11月華盛頓特區的國家廣場上，一塊展示牌以美國國會大廈為背景，寫著逾4100萬人獲得SNAP福利。農業部長羅林斯則揭露糧食券欺詐現況。(路透)

開法拉利還領糧食券 農業部嚴打詐欺收緊資格

2026-05-02 09:11
多艘貨船與油輪4月18日在荷莫茲海峽靠近阿曼沿岸一側。（路透）

川普宣布協助船隻撤離荷莫茲海峽 伊朗強硬回應了

2026-05-03 21:40
美國官員指出，中國在接回3000名非法入境美國的中國人後，已減緩配合接回的作業。圖為去年3月國土安全部用包機遣返違法的中國公民。（取自ICE網站）

美指控中國放慢接回無證客 擬祭簽證制裁

2026-05-06 05:40
輝達執行長黃仁勳。(路透)

黃仁勳稱中國不應獲Nvidia最先進晶片 美應保AI領先

2026-05-05 03:00

超人氣

更多 >
確診阿茲海默症前 這些日常行為改變現徵兆

確診阿茲海默症前 這些日常行為改變現徵兆
這把鋒利廚房剪刀 沃爾瑪售價便宜到不敢相信

這把鋒利廚房剪刀 沃爾瑪售價便宜到不敢相信
「最幸福又住得起」國家排行 第1名讓人跌破眼鏡

「最幸福又住得起」國家排行 第1名讓人跌破眼鏡
幽浮異象檔案 國防部首批解密

幽浮異象檔案 國防部首批解密
買給青少年的二手車 專家推薦不到2萬元5款SUV

買給青少年的二手車 專家推薦不到2萬元5款SUV