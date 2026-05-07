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美戰機「超級大黃蜂」機砲掃射 攔截伊朗油輪

編譯陳韻涵／綜合報導
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中央司令部表示，美軍擊中一艘試圖突破封鎖的伊朗油輪的船舵，逼其停止前進阿曼灣。圖...
中央司令部表示，美軍擊中一艘試圖突破封鎖的伊朗油輪的船舵，逼其停止前進阿曼灣。圖為準備降落林肯號航空母艦的超級大黃蜂戰機。（美聯社）

川普總統6日試圖對德黑蘭政府施壓，希望促使伊朗達成結束戰爭的協議，揚言若未達協議將以更猛烈的規模恢復轟炸；另外，美軍同日在阿曼灣(Gulf of Oman)，攻擊一艘試圖突破封鎖的伊朗油輪。

擊毀伊朗油輪船舵 致無法駛往伊港

美聯社報導，美國中央司令部(USCENTCOM)透過社群媒體發文表示，一艘伊朗空載油輪試圖突破美國對伊朗港口的封鎖，強行駛往伊朗港口，美軍F/A-18「超級大黃蜂」戰鬥機用機砲炸毀其船舵，迫使這艘船無法駛往伊朗。

川普則在社群平台「真實社群」(Truth Social)上發文寫道，這場持續兩個月的戰爭可能很快就會結束，受衝突影響的石油和天然氣運輸也可能恢復，但這取決於伊朗是否接受一項目前未公布的協議。

川普寫道，「若他們(伊朗)不同意，就開始轟炸。」

川普又表示，美伊談判代表進行「良好的會談」，伊朗同意放棄核武，「他們不能擁有核武，他們已同意這點和其他事項，且會交給美國。」

川普：有望訪中前 和伊朗達協議

美伊談判取得進展，未來一周有可能達成協議。目前封鎖的荷莫茲海峽，有機會重新開放。...
美伊談判取得進展，未來一周有可能達成協議。目前封鎖的荷莫茲海峽，有機會重新開放。（路透）

川普告訴國家公共電台(NPR)，很可能在他前往北京與中國領導人習近平見面前談好協議。

路透報導，川普6日稍早發文威脅重啟對伊朗的轟炸行動，稱德黑蘭同意美國最新提議的機率「純屬臆測」(big assumption)。

不過，川普當天稍晚在橢圓形辦公室發言時，態度變得樂觀。他說：「他們想達成協議，過去24小時，我們進行了非常好的會談，很有可能達成協議。」

伊朗外交部發言人巴蓋伊(Esmail Baghaei)告訴伊朗國家電視台，德黑蘭「強烈拒絕」美國新聞媒體Axios報導的美方提議，但仍在研究最新版本的內容。

伊朗議會外交與國防委員會發言人雷扎伊(Ebrahim Rezaei)形容，該文件「與其說是現實，不如說是美國的願望清單」。

伊朗國會議長卡利巴夫(Mohammad Baqer Qalibaf)則在社群媒體上以英文發文嘲諷：「相信我兄弟行動失敗(Operation Trust Me Bro failed)。」

消息人士透露，美方談判由美國的中東特使威特科夫(Steve Witkoff)與川普女婿庫許納(Jared Kushner)主導，雙方很快會就一份單頁框架備忘錄(one-page memorandum)達成協議，並啟動為期30天的詳細談判，盼能正式結束衝突。

完整的協議內容將結束美伊在荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)的封鎖行動，解除美國制裁並解凍伊朗資金，同時限制伊朗發展核武計畫。

不過，知情人士並未提及美方過去要求並遭伊朗拒絕的關鍵訴求，如限制伊朗飛彈計畫、停止支持中東代理民兵組織，也未論及伊朗既有的逾400公斤接近武器級鈾庫存。

以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)6日表示，他與川普都認為，必須移走伊朗所有的濃縮鈾，以免其發展核武；對此，德黑蘭一概否認。

川普 伊朗

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