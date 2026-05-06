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才執行2天 川普暫停護航荷莫茲計畫 稱與伊朗協議取得重大進展

編譯中心／綜合報導
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川普總統5日在白宮南草坪歡迎華盛頓國民棒球隊的吉祥物們。(美聯社)
川普總統5日在白宮南草坪歡迎華盛頓國民棒球隊的吉祥物們。(美聯社)

川普總統5日晚間表示，他已同意暫停「自由計畫」(Project Freedom)，該計畫是政府協助商業船隻通行荷莫茲海峽所推出的行動。他在「真實社群」(Truth Social) 上發文指出，此次暫停將維持一段短時間，且是應巴基斯坦及其他國家的要求所作出的決定。他還表示：「與伊朗代表就達成一項完整且最終的協議取得重大進展。」

川普在貼文中表示，美國對伊朗港口的封鎖仍將全面維持，政府將「觀察該協議是否能最終完成並簽署」，但未進一步說明與伊朗協議的具體內容。

紐約時報報導，就在數小時前，國務卿魯比歐才表示，美國已結束對伊朗的作戰行動，並將全面專注於新的任務。美國剛於4日啟動名為「自由計畫」的行動，美軍僅成功確保少數船隻安全通過該海峽。此外，該地區還多次發生攻擊事件，涉及使用小型船隻與無人機，其中部分攻擊被阿拉伯聯合大公國歸咎於伊朗。

川普在護航任務上的突然轉向，只是這場如今已進入第三個月的戰爭中他最新的政策改變。當外界向中央司令部詢問此一變化時，發言人將問題轉交白宮回應。

川普5日稍早呼籲伊朗做出「明智決定」，達成協議以終結戰事，他表示即使停火協議搖搖欲墜，也不希望造成更多伊朗人民喪命，並稱德黑蘭想簽終戰協議。

川普在白宮橢圓形辦公室回答記者提問時表示：「他們應該做出明智的決定，因為我們不想出兵殺人。真的不想。我不想那麼做，太殘酷了。」

川普指伊朗在終戰協議上「耍花樣」，他重申這項協議須確保德黑蘭無法發展核武，「我看不慣伊朗的是，他們與我談話時彬彬有禮，轉頭又在電視上說：『我們並未與(美國)總統對話』」。

川普說，「所以他們在耍花樣，但我告訴你們，他們想簽協議，誰不想呢？當你的軍力不復存在，我們就能為所欲為」。

川普也對伊朗的軍力不以為然，稱德黑蘭「應該舉白旗投降」，只是礙於顏面做不到。

他告訴記者，伊朗的軍力已經被削弱到只能舞弄「玩具槍」，並表示德黑蘭在公開場合持續以武力恫嚇，其實私底下想簽協議。

川普同時盛讚美軍在中東地區封鎖伊朗港口的行動，「就像銅牆鐵壁般堅不可摧，沒人敢挑戰這個封鎖行動。我認為效果非常好」。

他強調，伊朗「應該保留代表投降的白旗。如果這是一場戰鬥，他們老早就住手了。」

伊朗 巴基斯坦 荷莫茲海峽

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