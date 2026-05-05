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再施壓就能逼德黑蘭低頭？專家：川普根本不懂伊朗人在想什麼

編譯周辰陽／即時報導
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美國總統川普5日在白宮橢圓辦公室簽署備忘錄時發表談話。(路透)
美國總統川普5日在白宮橢圓辦公室簽署備忘錄時發表談話。(路透)

美國總統川普持續尋找能讓他在伊朗問題上取得勝利的「神奇公式」，從去年6月宣稱要「徹底摧毀」伊朗核計畫的空襲，到今年2月與以色列聯手發動的大規模空襲，再到封鎖伊朗航運、試圖終結德黑蘭對荷莫茲海峽的控制。

如今，川普又宣布一項細節不多的「自由計畫」，準備協助受困船隻通過荷莫茲海峽。伊朗則以飛彈與無人機回應。考量風險，多數油輪目前仍不太可能冒險穿越海峽，而川普5日也突然在真實社群發文，宣布相關行動「將暫停一小段時間」。

官員與專家指出，川普相信這些手段終將迫使伊朗屈服，反映出他對德黑蘭戰略、心理與適應能力的嚴重誤判。伊朗政府認為自己目前占上風，也相信自己能像過去一樣，比川普更能承受壓力；德黑蘭判斷，美國終究撐不住荷莫茲海峽航運停擺引發的能源價格飆升。

國際危機組織（International Crisis Group）伊朗計畫主任瓦茲（Ali Vaez）表示，每當施壓無法達到預期效果時，川普就會尋找新的強制工具，並相信能神奇地帶來勝利，「他總認為自己只差再施加一點壓力，就能成功。」

瓦茲指出，施壓或許長期下來會奏效，但「只有壓力、沒有出口，只是徒勞無功」。他認為，川普沒有理解，若不讓伊朗保住顏面、提供一份對雙方都有利的協議，而是一味要求德黑蘭投降，雙方就不可能真正談成協議。

專家也質疑，時間未必站在川普這一邊。布魯金斯研究所（Brookings Institution）外交政策計畫主任、伊朗問題專家馬洛尼（Suzanne Maloney）表示，美國當然可以進一步重創伊朗經濟，但伊朗承受的壓力已超過歷史上多數國家，卻既未導致政權崩潰，也沒有讓德黑蘭立場轉趨溫和。

馬洛尼指出，伊朗屬於高度威權國家，根本不存在任何可能促成妥協的政治動力，政權甚至已定期處決抗議者。儘管高能源價格已對經濟造成衝擊，但川普目前似乎也無意妥協。她懷疑，這場封鎖能否在全球經濟與川普中期選舉前景所需的時間內奏效。

英國皇家國際事務研究所（Chatham House）中東與北非計畫主任瓦基爾（Sanam Vakil）則表示，美伊雙方其實非常不了解彼此，也很少真正坐下來談判。「雙方在文化上對談判有非常不同的理解，因此總是雞同鴨講。」

她認為，川普不了解伊朗的決策邏輯。「他們不會根據GDP決定政策，否則幾年前早就已經達成協議了。」

儘管如此，美伊之間仍持續低調接觸。伊朗政權將目前僵局視為解決與美國長年衝突的機會，但這與在壓力下低頭是兩回事。

瓦茲表示，伊朗確實希望達成協議，但領導階層認為，一旦向壓力低頭，未來只會招來更多壓力。因此，伊朗希望保留對荷莫茲海峽的控制權，並透過收取通行費籌措重建資金，因為他們不相信任何一位美國總統真的會解除制裁。

他說：「他們不想在熱戰中活下來，卻在冷和平中被凍死。」

伊朗 荷莫茲海峽 以色列

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