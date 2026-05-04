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伊朗被爆近日荷莫茲海峽設水雷 川普才說助2萬船員撤離 1油輪即遇襲

編譯盧思綸／即時報導
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多艘商船與油輪4月18日在荷莫茲海峽、阿曼灣一側。（路透）
多艘商船與油輪4月18日在荷莫茲海峽、阿曼灣一側。（路透）

美國總統川普3日宣布，自中東時間4日上午展開「自由計畫」行動，協助受困船舶撤離荷莫茲海峽。媒體引述美官員透露，伊朗軍方近日在荷莫茲海峽布設水雷，這項行動將定位並通報水雷位置引導駛離。消息一出不久，英國海事監測機構3日表示，一艘油輪在荷莫茲海峽遭不明投射物擊中，所幸船上人員悉數平安。

川普3日宣布「自由計畫」行動，自中東時間4日上午起，協助中立國家受困船隻撤離荷莫茲海峽。美國中央司令同日隨後宣布，將出動飛彈驅逐艦、超過100架陸基與海基軍機，以及1萬5000名軍事人員支援行動，目標恢復荷莫茲海峽的航行自由，同時將繼續維持海上封鎖。

華盛頓郵報指出，美以2月28日對伊朗開戰，伊朗實質封鎖荷莫茲海峽，美國也針對伊朗港口祭出封鎖令，目前預估約2000艘船舶、超過2萬名船員滯留海峽。

華爾街日報引述美國官員透露，伊朗伊斯蘭革命衛隊最近在荷莫茲海峽布設水雷，對通行商船造成新威脅。

兩名美國高層描述，自由計畫實際上是一項協調小組行動，協調不同國家、保險公司與航運組織引導商船通行荷莫茲海峽；且目前不派遣美國海軍軍艦護航。

這項計畫包括定位水雷，並把相關資訊傳遞給通過這條水道的船隻，讓它們避開危險，同時也會大致辨識出最安全的航行路線。美國也正尋求其他國家支持，提供有助於辨識可航行路線的資訊。

不過，歐洲外交官與船東認為，若沒有軍艦護航，單靠協調小組不太可能大幅改變海峽局勢。

雅典航運公司GasLog營運長卡拉薩尼斯（Kostas Karathanos）表示：「這項計畫相當模糊，如果由西方軍艦引導離開，反而可能淪為革命衛隊更有吸引力的目標。」GasLog有一艘原定前往亞洲的天然氣運輸船，自戰爭爆發以來一直受困於阿曼灣。

路透報導，川普宣布自由計畫後不久，英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）表示，一艘油輪在荷莫茲海峽遭遇不明投射物襲擊。UKMTO表示，這起事件發生在阿聯富查伊拉以北78海里處，據報所有船員均安全。

另一方面，中央司令部聲明提到，國務院上周宣布一項倡議「海上自由架構」（Maritime Freedom Construct）將在自由計畫中發揮關鍵作用。

華爾街日報取得國務院發送各地使館電報，內容要求美國外交人員遊說外國政府加入。不過，一名高層官員表示，目前尚無國家響應。根據該份電報，由美國主導的倡議聯盟將共享資訊、進行外交協調，並負責執行制裁。

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