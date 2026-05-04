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川普稱駐德美軍將撤走「超過5000人」 美跨黨派議員反對

編譯茅毅／綜合報導
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五角大廈1日宣布，將撤離5000名駐德美軍。圖為2011年5月在德國威斯巴登美國...
五角大廈1日宣布，將撤離5000名駐德美軍。圖為2011年5月在德國威斯巴登美國陸軍機場的美國陸軍第一裝甲師官兵。(美聯社)

川普總統2日在佛州說，裁減駐德美軍的規模，將遠超過五角大廈1日宣布的5000人。美聯社3日報導說，他正尋求減少美國對歐洲安全的承諾，上述發言加劇他與德國總理梅爾茨的爭端。德國「世界報」上周末也撰文指出，德美關係正顯著惡化。

川普2日未詳述為何要撤離部分駐德美軍，反而加碼說「我們會大幅裁減，裁減的數量還遠超過5000人」。德國國防部長佩斯托瑞斯同日則強調，「美軍駐防歐洲，尤其在德國，既符合我們的利益，也符合美國的」。

跨黨派的國會議員紛紛反對川普政府此一裁減計畫。參院及眾院軍委會的共和黨領袖威克和羅傑斯除了在聯合聲明中表達關切，也強調這可能弱化美國的嚇阻力且侵蝕美國的嚇阻效果，在相關能力尚未完全到位前，就過早裁減美國在歐洲的前沿部署，並向入侵烏克蘭已四年多的俄羅斯總統普亭發出錯誤信號。

該聲明呼籲，這些將被撤離的駐德美軍兵力不應離開歐洲，反而該遷往北約組織東翼。

上述聲明也提到，美國政府對駐歐美軍兵力的任何重大調整，均應接受美國國會審查且進行協調；「我們期望五角大廈在接下來幾周內，與監督委員會就這項決策及其對美國嚇阻力和跨大西洋安全的影響做溝通」；尤其德國已回應川普要求，增加國防支出在國內生產毛額(GDP)中的占比，也在自2月底爆發的美國與伊朗戰爭中提供美軍基地及空域的使用權。

有關駐德美軍人數的確切數字不一，根據「德國之聲」(DW)及佩斯托瑞斯估計，約在3.5萬至4萬人。

五角大廈尚未詳述哪些部隊或任務將受影響，只知道將在接下來6至12個月內完成。

2020年川普第一任時宣布將裁減約9500名駐德美軍。但2021年1月就任總統的拜登，翌月就宣布正式叫停此事，時任美國防長的奧斯丁同年4月首度以防長身分訪歐時，反而宣布增派500名美軍駐德，以強化美德關係。

美德皆為北約主要國家。北約發言人哈特2日在社媒X寫道，「我們正和美國合作，以瞭解他們對駐德兵力狀況的相關決定詳情」；美方的兵力調整凸顯歐洲需持續增加國防投資，並承擔更多安全責任；北約盟邦也正朝國防支出在GDP中的占比達5%目標前進。目前僅西班牙尚未對5%的目標做出承諾。

駐德美軍主要為陸、空軍，讓美國能在歐洲、北非及中東快速採取行動。美國歐洲司令部與美國非洲司令部也設在德國，美國的戰術核武也部署在德國。川普去年7月回任後，佩斯托瑞斯翌月就在德國慕尼黑安全會議中坦言，歐洲要取代美軍在當地的角色並非易事。

駐德美軍 北約最核心戰力 製表／編譯中心
駐德美軍 北約最核心戰力 製表／編譯中心

佛州 參院 川普

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