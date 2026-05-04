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非洲跨國演習 2美軍士兵失聯 海陸空搜救中

編譯廖振堯／綜合報導
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美國和摩洛哥軍隊2024年5月底在摩洛哥阿加迪爾以南的坦坦，參加第20屆「非洲雄...
美國和摩洛哥軍隊2024年5月底在摩洛哥阿加迪爾以南的坦坦，參加第20屆「非洲雄獅」聯合軍事演習。(美聯社)

美軍非洲司令部(AFRICOM)3日表示，兩名美軍參加完在摩洛哥的年度多國聯合軍事演習「非洲之獅」(African Lion)後，於該國西南部失蹤，目前仍在搜救中。

美聯社報導，一名美國國防部官員匿名透露，這兩名陸軍士兵是在徒步健行時失蹤，該官員表示：「他們當時並非在參與訓練，當天演習已經結束，據我們了解他們當時正外出健行放鬆。」非洲司令部表示美國、摩洛哥及其他參加「非洲之獅」演習的國家已展開搜救行動，聲明稱：「事件仍在調查，搜尋工作持續進行中。」

摩洛哥軍方表示，事件發生於2日晚上約9點，地點位於靠近大西洋的坦坦(Tan Tan)附近的德拉角訓練區(Cap Draa Training Area)，那裡地形多山，沙漠與半沙漠平原交錯分布。

國防部官員向美聯社透露，這兩名軍人最後一次露面是在預定訓練期間，出現在德拉角訓練區附近的海邊懸崖。當他們未如期返回時，美方與摩洛哥人員立即發起了聯合搜索，搜救團隊包括直升機、船隻、山地搜救部隊、潛水員。

這並非該演習首次傳出事故，2012年參演人員在摩洛哥南部城市阿加迪爾(Agadir)發生的直升機墜毀事故，兩名美國陸戰隊隊員喪生，另有兩人受傷。

「非洲之獅」演習自2004年開始舉辦，範圍橫跨摩洛哥、突尼西亞、迦納、塞內加爾等四個國家，從4月於突尼西亞展開序幕，到5月初結束。美國陸軍國民兵、陸軍預備役、空軍、陸戰隊皆參與這項演習，總共有來自30多個國家、逾7000名官兵在四個地主國投入這次演習。

這是美軍在非洲大陸規模最大的年度聯合軍事演習，美國及主要非洲盟國的高階軍事官員通常都會出席。在政局動盪的非洲，2020年以來馬利、布吉納法索、尼日軍方都因為不滿政府遏制暴力的成效，先後推翻了其民選政府，並開始與西方大國疏遠，而摩洛哥便是美國的重要盟友。美軍官員表示，這項年度演習是為了加強區域安全合作，並提升參演部隊應對全球危機的戰備能力。

國防部

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