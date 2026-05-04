川普：基於人道 美軍將護船駛離荷莫茲 伊朗硬回

川普總統便宣布，基於人道主義，將護送滯留在荷莫茲海峽的船隻離開。（路透）

伊朗3日表示已收到華府 針對其14點和平提議之回覆，並正在重新評估，但也明確表示這並非談判其核計畫；數個小時後，川普總統便宣布將於中東時間4日上午啟動「自由計畫」(Project Freedom)，基於人道主義，將護送滯留在荷莫茲海峽的船隻離開。

伊朗：美任何干預 將視為違反停火

伊朗高階官員則警告，「美國任何對荷莫茲海峽新海事體制的干涉，都將被視為違反停火」。

美聯社、路透報導，伊朗提出的14點方案包括要求美國解除對伊朗制裁、結束封鎖伊朗港口、從該地區撤軍、停止一切「敵對行動」，比如以色列 在黎巴嫩 的軍事行動等等。根據伊朗司法機構新聞網米珊(Mizan)，外交部發言人巴蓋伊(Esmaeil Baghaei)表示德黑蘭正在評估美方回應，但巴蓋伊也表示「現階段我們不會進行核談判」。

紐約時報亦引述兩名伊朗高層透露，德黑蘭願意在川普解除海上封鎖之前，先行開放荷莫茲海峽，不再要求川普必須先解除對伊朗港口的封鎖令，談判代表才能再度面對面會談；但堅持在達成永久停火後才討論核問題。一位匿名伊朗高階官員表示，德黑蘭認為其提出的最新方案以及將核計畫談判放到後期再談是一項重大轉變，就是希望促成協議，「在此框架下，更複雜的核問題談判已被推遲到最後階段，以創造更有利的氛圍。」

根據伊朗官媒報導，伊朗提議希望在30天內解決其他問題，且是要結束戰爭而不是延長停火期限。川普2日表示尚未仔細審查伊朗和平提議的具體措辭，但懷疑能否達成協議。川普1日最初表示他並不滿意伊朗的方案，但2日又說仍在考慮，在佛州西棕櫚灘回應記者提問時表示美國有可能再次開始攻擊伊朗，「我不想這麼說…如果他們行為不端，或做了什麼壞事，我們走著瞧。這確實有可能發生。」

伊朗國會副議長尼克扎德(Ali Nikzad)3日稍早表示，德黑蘭「不會在荷莫茲海峽問題上讓步，也不會回到戰前狀態」。同日川普在「真實社群」(Truth Social)上發文，稱世界各國都向美國求助，希望能夠解救被困在海峽的船隻，為了伊朗、中東和美國的利益，「我們已告知這些國家，將引導它們的船隻安全地駛出受限水域」，並說這次行動只是為了解救大環境下的受害者，他們都是中立且無辜的旁觀者。

川普稱這也是基於人道主義，因為許多船隻的食物和其他必要物資都已告急，貼文最後警告：「如果此一人道主義行動受到任何形式的干擾，很遺憾，我們將不得不以強硬手段回應。」川普亦表示代表們正與伊朗積極磋商，可能會為各方帶來非常正面的成果。

川普沒有透露太多關於這項計畫的細節，目前不清楚這項行動將協助哪個國家、將如何運作。目前約有1000艘商船與2萬名海員滯留於波斯灣。

而英國軍方英國海上貿易行動辦公室(UKMTO)報告稱3日稍早，一艘散裝貨輪在荷莫茲海峽以東的伊朗錫里克(Sirik)附近海域遭到多艘小型船隻襲擊，所幸船員均無傷亡，這是自4月22日以來該地區首次傳出襲擊事件。伊朗否認了這次襲擊，並表示一艘過往船隻被攔下檢查文件，只是監控工作的一部分。