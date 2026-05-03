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川普宣布協助船隻撤離荷莫茲海峽 伊朗強硬回應了

編譯盧思綸／即時報導
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多艘貨船與油輪4月18日在荷莫茲海峽靠近阿曼沿岸一側。（路透）
多艘貨船與油輪4月18日在荷莫茲海峽靠近阿曼沿岸一側。（路透）

法新社報導，美國總統川普宣布將協助受困船隻離開荷莫茲海峽後，伊朗議會國家安全委員會主席阿吉齊（Ebrahim Azizi）回應，美方任何干預荷莫茲海峽海上機制的行動將被視為違反停火。

川普3日在真實社群宣布，美國將自中東時間4日上午展開「自由計畫」（Project Freedom），協助受困荷莫茲海峽的中立國家船隻離開，並警告任何干預行為將遭遇「強力處理」。

華爾街日報引述一名美國高層透露，這項行動目前不涉及美國海軍提供護航。

川普宣布「自由計畫」後，阿吉齊在社群平台X發文表示：「美國對荷莫茲海峽新海上機制的任何干預，都將被視為違反停火。」

另一方面，BBC 3日引述塔斯尼姆通訊社報導，伊朗外交部發言人表示，美方已經透過巴基斯坦回應伊朗在4月30日提出的新停戰方案。

川普3日曾表達對這項提案不滿意，但同日在社群貼文又稱，美國正與伊朗就尋求戰爭解決方案展開「非常正面的討論、可能為各方帶來非常正面的結果」。

美伊自4月8日起停火，此後雙方曾在伊斯蘭馬巴德進行一輪直接和談，但目前仍陷入僵局。

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