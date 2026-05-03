我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國面臨「車貸泡沫」民眾賣車不夠還貸款

「一邊尖叫 一邊逃命」德州公寓派對槍擊 2死10傷 槍手在逃

川普宣布「引導」荷莫茲受困船隻駛離 釋降溫訊號 油價跌破108美元

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普表示，將協助滯留在荷莫茲海峽的中立國民用貨輪與商船安全撤離。（路透）
美國總統川普表示，將協助滯留在荷莫茲海峽的中立國民用貨輪與商船安全撤離。（路透）

美國總統川普表示，將於周一啟動名為「自由計畫」（Project Freedom）的行動，協助滯留在荷莫茲海峽的中立國民用貨輪與商船安全撤離。但此舉並非恢復海峽的全面通航自由。

川普在社群平台Truth Social上表示，多國政府請求美方協助解救被困船隻。這些船上的物資逐漸耗盡，船隻營運方表明在該水域恢復安全前不會返回。他說，美方將盡力確保船員與船隻安全離開，但未說明具體執行方式。

根據美國官員說法，目前行動不涉及海軍護航，而是透過各國政府、保險公司與航運業者協調航行安排。

伊朗伊斯蘭革命衛隊近期在海峽佈設水雷，並曾對試圖通過的船隻開火，增加航行風險。川普警告，若人道撤離行動遭到干擾，美方將「強力回應」，並暗示若伊朗允許船隻順利離開，將有助於談判進展。

川普同時透露，美伊代表正進行「非常正面」的談判，但尚未達成協議。伊朗方面則表示，正檢視美方對其14點和平方案的回應。雙方目前維持脆弱停火，戰事已進入第二個月。

目前波斯灣仍有數百艘油輪與散裝貨船滯留，部分產油國因儲存空間不足被迫減產。美國同時對伊朗港口實施海上封鎖，試圖切斷其石油出口，形成雙重封鎖局面。

能源市場方面，隨著川普釋出降溫訊號，油價連續第三天下跌，布蘭特原油跌破每桶108美元，西德州原油約在101美元附近。分析師指出，市場對去衝突訊號反應敏感，但地緣政治緊張仍未消除。

川普 伊朗

上一則

川普稱啟動人道行動 協助中立船隻駛離荷莫茲海峽

延伸閱讀

川普稱啟動人道行動 協助中立船隻駛離荷莫茲海峽

川普稱啟動人道行動 協助中立船隻駛離荷莫茲海峽
罵完盟友回頭找幫手？美推國際護航聯盟 重開荷莫茲航道

罵完盟友回頭找幫手？美推國際護航聯盟 重開荷莫茲航道
國際油價續漲 布蘭特攀抵102美元 美伊繼續在荷莫茲海峽博弈

國際油價續漲 布蘭特攀抵102美元 美伊繼續在荷莫茲海峽博弈

受困船員高達2萬人...荷莫茲海峽雙重封鎖 航運危機加深

受困船員高達2萬人...荷莫茲海峽雙重封鎖 航運危機加深

熱門新聞

美國總統川普（左）與白宮記者協會主席江惟嘉（右）25日在記協晚宴席間談話。（歐新社）

華裔女記者急逃命疑害川普跌倒 畫面曝光 身分被起底

2026-04-27 03:15
查理三世：「我也敢說，若不是我們英國人，如今各位可能就是在說法語了……！」 (歐新社)

皇家級笑話 英王在美國演說幽默連發

2026-04-29 09:25
好萊塢經紀公司創新藝人經紀公司高階經紀人格蘭茲（左下）25日在白宮記協晚宴會上目睹槍案時的現場混亂情景，卻還鎮定坐著吃沙拉。網上瘋傳這段畫面，封他為「沙拉男」。（取材自X帳號@ChrisStephensMD的影音）

影／川普遇槍擊「他老神在在吃沙拉」 畫面曝光爆紅 受訪揭不躲原因

2026-04-27 07:20
川普總統周五在棕櫚灘論壇俱樂部年度晚宴致詞。(美聯社)

川普總統透露了他為什麼不養狗

2026-05-02 13:41
2025年11月華盛頓特區的國家廣場上，一塊展示牌以美國國會大廈為背景，寫著逾4100萬人獲得SNAP福利。農業部長羅林斯則揭露糧食券欺詐現況。(路透)

開法拉利還領糧食券 農業部嚴打詐欺收緊資格

2026-05-02 09:11
白宮記者協會晚宴槍手艾倫(Cole Allen)被制伏。(路透)

記協晚宴槍手開槍前10分鐘寄出宣言曝光：赴宴者皆共謀

2026-04-26 13:49

超人氣

更多 >
伊朗鬆口「主動減產石油」 影響30%油藏 專家：華府低估一件事

伊朗鬆口「主動減產石油」 影響30%油藏 專家：華府低估一件事
華爾街日報：中國掌握1武器霸權 「已贏下第三次世界大戰」

華爾街日報：中國掌握1武器霸權 「已贏下第三次世界大戰」
中國機器人「大鬧」美航班 引延誤 令人莞爾

中國機器人「大鬧」美航班 引延誤 令人莞爾
市場需求強10工作 只需不到一年時間訓練、取得證照

市場需求強10工作 只需不到一年時間訓練、取得證照
華婦卡魚刺 就醫苦等24小時 醫師一句話讓她無奈

華婦卡魚刺 就醫苦等24小時 醫師一句話讓她無奈