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美軍與舊金山AI公司簽近億美元合約 偵測荷莫茲海峽水雷

新華社／洛杉磯2日電
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5月1日從阿拉伯聯合大公國霍爾費港(Khor Fakkan)附近的一處岩石海岸線...
5月1日從阿拉伯聯合大公國霍爾費港(Khor Fakkan)附近的一處岩石海岸線望去，可以看到阿曼灣荷莫茲海峽附近海域的貨船。(美聯社)

美國國防部近日發布消息稱，美國海軍與一家人工智慧（AI）企業簽署合約，採購機器學習相關服務。據報導，美國軍方擬借助該公司的AI技術改進水雷探測能力，應用場景包括荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。

根據美國國防部發布的消息，美國海軍消息戰系統司令部近日與總部位於舊金山的AI企業多米諾數據實驗室（Domino Data Lab）簽署合約，旨在採購並部署軟體解決方案，以維持並提升整個國防部相關系統的性能。合約如果完全執行將價值近1億美元。

多米諾數據實驗室在其網站上轉發了路透相關報導。報導表示，美海軍方面與該公司簽署合約，旨在借助AI技術在荷莫茲海峽高效掃雷。該公司軟體能夠整合來自多種類型傳感器的數據，包括側掃聲吶和視覺成像系統等，可訓練水下無人系統在較短時間內識別新型水雷。這一技術有望顯著縮短數據分析和模型更新周期，提高水雷探測效率和準確性，並降低對人員的依賴。

美國國防部1日宣布與SpaceX、OpenAIGoogle、Nvidia（輝達，又名英偉達）等多家領先的人工智慧公司達成協議，旨在將這些公司先進的AI技術部署至國防部的機密網路中，提升作戰能力。

Google OpenAI 國防部

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